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Choque en el norte provincial: dos policías muertos y dos internados en estado delicado tras estrellarse contra un camión

Un automóvil se estrelló contra un camión estacionado en el kilómetro 56 de la ruta nacional 98 que une Vera y Tostado. Las causas del accidente son materia de investigación policial y judicial

Juan Trento

Por Juan Trento

29 de mayo 2026 · 10:56hs
Choque en el norte provincial: dos policías muertos y dos internados en estado delicado tras estrellarse contra un camión

Un violento choque en la ruta nacional 98 dejó este viernes dos policías muertos y otros dos con heridas graves. El hecho ocurrió durante la madrugada en el kilómetro 56 de esa vía, que conecta las ciudades de Vera y Tostado, cabecera del departamento 9 de Julio. Las causas del accidente son materia de investigación policial y judicial.

Según se pudo reconstruir, el conductor de un automóvil se estrelló contra la parte trasera de un camión estacionado en ese tramo de la ruta. Dos de los ocupantes del vehículo de menor porte —efectivos de la Unidad Regional XIX Vera de la Policía de Investigaciones PDI— sufrieron consecuencias fatales. La oficial Milena Martinucci murió en el lugar a raíz del impacto, mientras que el oficial Pablo Mansilla falleció a las 9.30 de este viernes. Los otros dos policías, identificados como Gastón Carruega y Diego Farías, permanecen internados con estado delicado.

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La denuncia y el operativo

Fueron automovilistas que circulaban por el lugar quienes, alrededor de las 3.50 de la madrugada, encontraron el automóvil incrustado en la parte trasera del camión y dieron aviso a las autoridades. En los minutos siguientes llegaron al lugar patrulleros de la Guardia Rural Los Pumas, efectivos de la Unidad Regional XIX Vera, bomberos y agentes de la PDI.

Policías de esas mismas dependencias cortaron la circulación en el kilómetro 56 y desviaron el tránsito por rutas alternativas a velocidad reducida, habilitando así el trabajo de médicos, bomberos, rescatistas y peritos criminalísticos.

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Peritajes criminalísticos

Antes de las cinco de la madrugada, agentes del Área Científica de la PDI llegaron al lugar y, con iluminación artificial y por orden de la fiscalía del Ministerio Público de la Acusación, comenzaron con los peritajes criminalísticos. El objetivo es determinar la mecánica del choque, si el camión se encontraba estacionado en un lugar habilitado, si contaba con la correspondiente señalización de balizas de precaución, y cuáles eran las condiciones meteorológicas al momento del impacto.

La novedad fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional XIX del departamento Vera, que a su vez informó al fiscal de Flagrancia de la ciudad de Vera. El fiscal ordenó la realización de un informe médico sobre los dos policías internados, la identificación del camionero y de los testigos presentes, y la ejecución de los peritajes criminalísticos que corresponden al caso, a cargo del Área Científica de la PDI.

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