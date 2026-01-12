Úbeda mueve fichas en Boca y perfila un once renovado para el primer amistoso del 2026

Con cambio de esquema y nombres que ganan terreno, Claudio Úbeda empezó a delinear un Boca distinto para el duelo ante Millonarios.

Boca comenzó a transitar el 2026 con señales claras de transformación. En el primer ensayo futbolístico de la pretemporada, Claudio Úbeda sorprendió con un cambio táctico y la inclusión de jugadores que no venían siendo habituales , marcando una ruptura con el cierre del último torneo y proyectando un equipo con mayor dinámica y amplitud ofensiva.

El cuerpo técnico aprovechó la semana de trabajo para probar variantes de cara al amistoso frente a Millonarios, que se disputará en La Bombonera bajo el rótulo de Copa Miguel Ángel Russo. Entre lunes y martes se terminará de definir si lo ensayado se sostiene o queda solo como una prueba inicial.

Un nuevo dibujo táctico para Boca

La principal novedad pasó por el sistema: Úbeda dejó de lado el 4-4-2 y apostó por un 4-3-3 bien definido, con un solo centrodelantero, extremos abiertos y un mediocampo pensado para la circulación y la presión alta. En ese contexto, Ander Herrera apareció como eje del funcionamiento, acompañado por mayor movilidad y asociaciones cortas.

Kevin Zenón también ganó protagonismo, con libertad para desequilibrar por los costados, mientras que Exequiel Zeballos se perfila como una pieza clave para darle profundidad al ataque. La intención parece clara: un Boca más vertical, pero con mejor manejo del balón.

Nombres, ausencias y competencia interna

El ensayo no contó con Edinson Cavani, Carlos Palacios ni Rodrigo Battaglia, todos al margen por distintas molestias físicas, un factor que el cuerpo técnico considera circunstancial. No se descarta que alguno de ellos reaparezca en la consideración para el amistoso, lo que podría modificar el once inicial.

Por ahora, el boceto que dejó el primer trabajo formal del año refleja la búsqueda de una identidad renovada, con mayor intensidad, roles definidos y competencia interna en puestos clave. El amistoso ante Millonarios será el primer termómetro para saber si este Boca que empieza a gestarse llegó para quedarse o si todavía está en etapa de ajustes.