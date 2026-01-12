Uno Santa Fe | Colón | Colón

Cuenta regresiva en Colón: cuándo se suman los dos refuerzos que faltan al plantel

Colón ya incorporó diez caras nuevas en el mercado y esta semana espera completar el cupo con dos llegadas clave para potenciar el equipo de Medrán.

Ovación

Por Ovación

12 de enero 2026 · 13:35hs
Cuenta regresiva en Colón: cuándo se suman los dos refuerzos que faltan al plantel

UNO / José Busiemi

Colón entra en una semana determinante dentro del mercado de pases. Con diez incorporaciones ya confirmadas, el cuerpo técnico aguarda por los últimos dos refuerzos para terminar de moldear el plantel, pensando en una Primera Nacional que exigirá profundidad, gol y variantes tácticas desde el inicio.

El primero en arribar será Alan Bonansea, quien está previsto que se sume este lunes a los entrenamientos. El delantero viene de firmar un muy sólido 2025 en Patronato, donde convirtió 11 goles en 31 partidos y se ubicó entre los máximos artilleros de la categoría, un registro que lo posiciona como una apuesta fuerte para el frente ofensivo rojinegro.

LEER MÁS: Colón afronta la semana más exigente de la pretemporada

Alan Bonansea: gol probado para el ataque

Bonansea no solo aportará presencia en el área, sino también experiencia en la divisional y lectura de los partidos cerrados, un aspecto que Medrán considera clave para un torneo largo y físico como la Primera Nacional. Su llegada apunta a elevar la competencia interna y ampliar las variantes en ataque.

Mauro Peinipil: un lateral para completar la defensa

En tanto, Mauro Peinipil arribaría a Santa Fe este martes para transformarse en la duodécima incorporación del mercado. El lateral derecho, de 26 años, llega desde Independiente Rivadavia de Mendoza, aunque se formó en Deportivo Madryn y también registra un paso por Barracas Central.

LEER MÁS: Colón concretó la llegada de 13 refuerzos y Medrán busca dos o tres más

Peinipil se perfila como una opción importante por su recorrido, despliegue y capacidad para proyectarse por la banda, cualidades que encajan en la idea del entrenador de contar con laterales intensos y con ida y vuelta constante.

Con estos dos arribos, Colón quedará prácticamente armado de cara al inicio de la competencia, cerrando un mercado de pases activo y con incorporaciones puntuales para sostener el objetivo principal: pelear arriba y ser protagonista desde la primera fecha

Colón Ezequiel Medrán Alan Bonansea Mauro Peinipil
Noticias relacionadas
El plantel de Colón inicia una semana de trabajo exigente y Medrán ya cuenta con 13 refuerzos.

Colón arranca una semana de trabajo intensa con la presencia de 13 refuerzos

colon avanza en la salida del pulga rodriguez tras una reunion clave

Colón avanza en la salida del Pulga Rodríguez tras una reunión clave

colon volvera a competir en el torneo proyeccion de reserva en 2026

Colón volverá a competir en el Torneo Proyección de Reserva en 2026

muchos nombres, una idea: que revela el mercado de pases de colon

Muchos nombres, una idea: qué revela el mercado de pases de Colón

Lo último

Manchester City y Newcastle encienden la semifinal de la Copa de la Liga en St. James Park

Manchester City y Newcastle encienden la semifinal de la Copa de la Liga en St. James' Park

Cuenta regresiva en Colón: cuándo se suman los dos refuerzos que faltan al plantel

Cuenta regresiva en Colón: cuándo se suman los dos refuerzos que faltan al plantel

Pullaro marcó la cancha antes de las paritarias en Santa Fe: Siempre le ganamos a la inflación

Pullaro marcó la cancha antes de las paritarias en Santa Fe: "Siempre le ganamos a la inflación"

Último Momento
Manchester City y Newcastle encienden la semifinal de la Copa de la Liga en St. James Park

Manchester City y Newcastle encienden la semifinal de la Copa de la Liga en St. James' Park

Cuenta regresiva en Colón: cuándo se suman los dos refuerzos que faltan al plantel

Cuenta regresiva en Colón: cuándo se suman los dos refuerzos que faltan al plantel

Pullaro marcó la cancha antes de las paritarias en Santa Fe: Siempre le ganamos a la inflación

Pullaro marcó la cancha antes de las paritarias en Santa Fe: "Siempre le ganamos a la inflación"

Úbeda mueve fichas en Boca y perfila un once renovado para el primer amistoso del 2026

Úbeda mueve fichas en Boca y perfila un once renovado para el primer amistoso del 2026

Bomberos Voluntarios de Santa Fe advirtieron falta de financiamiento: Los fondos existen pero están inmovilizados

Bomberos Voluntarios de Santa Fe advirtieron falta de financiamiento: "Los fondos existen pero están inmovilizados"

Ovación
Colón afronta la semana más exigente de la pretemporada

Colón afronta la semana más exigente de la pretemporada

Gimnasia y Villa Dora lograron festejar en la Liga Nacional Masculina

Gimnasia y Villa Dora lograron festejar en la Liga Nacional Masculina

Sanjustino pasó a semifinales y Colón (SJ) no pudo torcer la historia

Sanjustino pasó a semifinales y Colón (SJ) no pudo torcer la historia

Antonella Bogarín y un rol clave en la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda

Antonella Bogarín y un rol clave en la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda

Simeone se retractó tras su exabrupto contra Vinicius y elogió a Thiago Almada

Simeone se retractó tras su exabrupto contra Vinicius y elogió a Thiago Almada

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"