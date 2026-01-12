Cuenta regresiva en Colón: cuándo se suman los dos refuerzos que faltan al plantel

Colón ya incorporó diez caras nuevas en el mercado y esta semana espera completar el cupo con dos llegadas clave para potenciar el equipo de Medrán.

Colón entra en una semana determinante dentro del mercado de pases. Con diez incorporaciones ya confirmadas, el cuerpo técnico aguarda por los últimos dos refuerzos para terminar de moldear el plantel, pensando en una Primera Nacional que exigirá profundidad, gol y variantes tácticas desde el inicio.

El primero en arribar será Alan Bonansea , quien está previsto que se sume este lunes a los entrenamientos. El delantero viene de firmar un muy sólido 2025 en Patronato , donde convirtió 11 goles en 31 partidos y se ubicó entre los máximos artilleros de la categoría, un registro que lo posiciona como una apuesta fuerte para el frente ofensivo rojinegro.

LEER MÁS: Colón afronta la semana más exigente de la pretemporada

Alan Bonansea: gol probado para el ataque

Bonansea no solo aportará presencia en el área, sino también experiencia en la divisional y lectura de los partidos cerrados, un aspecto que Medrán considera clave para un torneo largo y físico como la Primera Nacional. Su llegada apunta a elevar la competencia interna y ampliar las variantes en ataque.

Mauro Peinipil: un lateral para completar la defensa

En tanto, Mauro Peinipil arribaría a Santa Fe este martes para transformarse en la duodécima incorporación del mercado. El lateral derecho, de 26 años, llega desde Independiente Rivadavia de Mendoza, aunque se formó en Deportivo Madryn y también registra un paso por Barracas Central.

LEER MÁS: Colón concretó la llegada de 13 refuerzos y Medrán busca dos o tres más

Peinipil se perfila como una opción importante por su recorrido, despliegue y capacidad para proyectarse por la banda, cualidades que encajan en la idea del entrenador de contar con laterales intensos y con ida y vuelta constante.

Con estos dos arribos, Colón quedará prácticamente armado de cara al inicio de la competencia, cerrando un mercado de pases activo y con incorporaciones puntuales para sostener el objetivo principal: pelear arriba y ser protagonista desde la primera fecha