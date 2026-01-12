Uno Santa Fe | Información General | Anmat

Anmat prohibió la comercialización dos unidades de sistema de stent determinados porque habían sido robados

Anmat adopta la medida de forma preventiva al desconocerse sus condiciones de conservación y manipulación

12 de enero 2026 · 12:52hs
Los sistemas de stent fueron robados

Los sistemas de stent fueron robados, por eso Anmat prohibió su comercialización

Anmat informó que, mediante la Disposición 02/2026, se prohíbe el uso, la comercialización y la distribución en el territorio nacional de dos unidades de sistema de stent para prevención embólica de la carótida de la firma Omnimedica S. A., en razón de que fueron robados.

Están identificadas como CGuard 7 x 30 MM - N.º Serie (1) CS – 0802 – 25 – 04 / Lote CRX-0995-25 y CGuard 7 x 30 MM - N.º Serie: (1) CS– 0802- 25 – 05 / Lote CRX-1030-2.

Estos productos están indicados para aumentar el diámetro luminal carotídeo en pacientes con alto riesgo de eventos adversos derivados de una endarterectomía carotídea, con clase de riesgo IV.

Anmat tomó la medida por el robo de los stent

La medida fue tomada luego de que la firma Omnimedica S. A., habilitada por esta Administración Nacional como empresa importadora de productos médicos, remitió una nota a fin de informar el robo de estas unidades durante su transporte desde la ciudad de Avellaneda a la ciudad de Bahía Blanca, perdiéndose contacto con el transportista contratado.

Dado que se desconoce el estado de conservación, manipulación y condiciones actuales de las unidades robadas, Anmat considera que su utilización representa un potencial riesgo para la salud de pacientes y usuarios.

Por tal motivo, y con el objetivo de proteger a la población, se comunicó esta medida a todas las autoridades sanitarias jurisdiccionales del país, así como también a las áreas técnicas correspondientes.

