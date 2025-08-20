Uno Santa Fe | Ovación | Winston Salem

Sebastián Báez y Mariano Navone, a octavos de final en Winston Salem

Los argentinos sebastián Báez y Mariano Navone siguen en camino de un posible enfrentamiento en cuartos de final de Winston Salem.

20 de agosto 2025
Sebastián Báez y Mariano Navone, a octavos de final en Winston Salem

Los tenistas argentinos Sebastián Báez (40°) y Mariano Navone (74°) ganaron sus partidos y avanzaron a los octavos de final del ATP 250 de Winston Salem, en Estados Unidos, en la previa del US Open.

El segundo argentino de mejor ranking mundial se impuso al experimentado español Pablo Carreño Busta (113°), mientras que Navone venció al local Marcos Giron (55°).

Con el triunfo, Sebastián Báez se enfrentará en la próxima instancia al neerlandés Botic Van de Zandschulp (92°), mientras que el rival del oriundo de 9 de Julio todavía no está confirmado.

Con una victoria importante para él, al tratarse de un torneo que se disputa sobre cemento y arrastrando malos resultados en los últimos cinco meses, “Seba” Báez se impuso a Carreño Busta y está en octavos de final del curioso ATP de Winston Salem. Único en su especie por disputarse en las instalaciones de una universidad.

En un primer set de desarrollo muy parejo, ninguno de los dos jugadores pudo imponerse con el servicio. Con cuatro quiebres, dos por lado, en los primeros cinco games, Báez tuvo que superar tres set points en el décimo juego y consiguió un nuevo quiebre en el siguiente, para cerrar el primer set en 7-5.

En el segundo parcial, el argentino fue ampliamente dominador y necesitó de solo dos puntos de quiebre, en el primer y séptimo juego, para quedarse con ambos servicios de su rival, y sentenciar la victoria por 7-5 y 6-2.

Navone, sin despeinarse en Winston Salem

Por su parte, la “Nave” estuvo en control del partido de principio a fin, ante un duro rival, y sigue sumando buenas sensaciones en un año en el que se asentó en el top 100.

Otorgando sólo dos puntos de break en todo el primer set, y quedándose con el segundo y cuarto juego al servicio de su oponente, Navone se llevó el primer set por 6-2.

La segunda manga tuvo un desarrollo similar. El jugador de 24 años tuvo un gran arranque y ganó los primeros cinco juegos, con dos quiebres incluidos. Tras perder su saque por primera vez en el séptimo game, Navone recuperó el quiebre en el juego siguiente y se quedó con el partido con el servicio de su rival, con un resultado final de 6-2 y 6-2.

