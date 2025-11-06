Sebastián Villa, tras ganar la Copa Argentina: "Hicimos un gran partido"

El atacante fue fundamental en el conjunto mendocino y dio una asistencia esta noche.

El delantero Sebastián Villa, pieza fundamental de Independiente Rivadavia en la obtención de la Copa Argentina 2025, se mostró muy contento y afirmó que su equipo mostró “mucha humildad” a lo largo del certamen nacional.

Además, el atacante colombiano valoró la “confianza” que les dio el entrenador Alfredo Berti y afirmó que el conjunto mendocino cuenta con “pibes bárbaros”.

Así, Independiente Rivadavia de Mendoza se quedó con el primer título de su historia en Primera División, convirtiéndose además en el primer conjunto mendocino en bordar una estrella sobre su escudo.

La gran revancha de Sebastián Villa

El delantero colombiano de 29 años disputa su segunda temporada en Independiente Rivadavia, club al que llegó desde el Beroe de Bulgaria tras su abrupta salida de Boca Juniors.

Sebastián Villa fue condenado en 2023 a dos años de cárcel por violencia de género contra su ex pareja Daniela Cortés, quien lo llevó a la justicia. Sin prisión efectiva, el delantero fue separado del plantel de Boca Juniors y dejó Argentina.

Villa mantuvo un perfil bajo en su regreso al país, y puede desenvolver la profesión con normalidad pese a tener una condena. El pasado octubre la Justicia lo sobreseyó en una segunda causa de violencia de género que le inició otra mujer con la que se relacionó.

El colombiano fue consolidándose como una figura destacada de Independiente Rivadavia y de la Liga Profesional. Hoy el éxito deportivo vuelve a ponerlo en el centro de la escena, pero su presencia en el Fútbol Argentino invita a la reflexión.

Fuente: NA / 442