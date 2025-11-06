Uno Santa Fe | Ovación | Sebastián Villa

Sebastián Villa, tras ganar la Copa Argentina: "Hicimos un gran partido"

El atacante fue fundamental en el conjunto mendocino y dio una asistencia esta noche.

Ovación

Por Ovación

6 de noviembre 2025 · 06:50hs
Sebastián Villa, tras ganar la Copa Argentina: Hicimos un gran partido

El delantero Sebastián Villa, pieza fundamental de Independiente Rivadavia en la obtención de la Copa Argentina 2025, se mostró muy contento y afirmó que su equipo mostró “mucha humildad” a lo largo del certamen nacional.

Además, el atacante colombiano valoró la “confianza” que les dio el entrenador Alfredo Berti y afirmó que el conjunto mendocino cuenta con “pibes bárbaros”.

Así, Independiente Rivadavia de Mendoza se quedó con el primer título de su historia en Primera División, convirtiéndose además en el primer conjunto mendocino en bordar una estrella sobre su escudo.

La gran revancha de Sebastián Villa

El delantero colombiano de 29 años disputa su segunda temporada en Independiente Rivadavia, club al que llegó desde el Beroe de Bulgaria tras su abrupta salida de Boca Juniors.

Sebastián Villa fue condenado en 2023 a dos años de cárcel por violencia de género contra su ex pareja Daniela Cortés, quien lo llevó a la justicia. Sin prisión efectiva, el delantero fue separado del plantel de Boca Juniors y dejó Argentina.

Villa mantuvo un perfil bajo en su regreso al país, y puede desenvolver la profesión con normalidad pese a tener una condena. El pasado octubre la Justicia lo sobreseyó en una segunda causa de violencia de género que le inició otra mujer con la que se relacionó.

El colombiano fue consolidándose como una figura destacada de Independiente Rivadavia y de la Liga Profesional. Hoy el éxito deportivo vuelve a ponerlo en el centro de la escena, pero su presencia en el Fútbol Argentino invita a la reflexión.

Fuente: NA / 442

Sebastián Villa Copa Argentina Independiente Rivadavia
Noticias relacionadas
alma juniors elimino a union b y jugara ante almagro a en semifinales

Alma Juniors eliminó a Unión B y jugará ante Almagro A en semifinales

Colón de San Justo terminó invicto la fase de grupos del Clausura Chijí Serenotti.

Se puso en marcha la última fecha del Clausura Chijí Serenotti

la tajante respuesta de holan sobre el rumor de la llegada de neymar a rosario central

La tajante respuesta de Holan sobre el rumor de la llegada de Neymar a Rosario Central

pablo toviggino cruzo a ricardo caruso lombardi con una polemica publicacion

Pablo Toviggino cruzó a Ricardo Caruso Lombardi con una polémica publicación

Lo último

Día clave en Unión para saber si Tarragona podrá jugar ante Barracas Central

Día clave en Unión para saber si Tarragona podrá jugar ante Barracas Central

Cuáles serán las playas y solariums habilitados en la ciudad para disfrutar durante la temporada de verano

Cuáles serán las playas y solariums habilitados en la ciudad para disfrutar durante la temporada de verano

Calendario del GP de Brasil con Franco Colapinto: días, horas y cómo ver en vivo la Fórmula 1

Calendario del GP de Brasil con Franco Colapinto: días, horas y cómo ver en vivo la Fórmula 1

Último Momento
Día clave en Unión para saber si Tarragona podrá jugar ante Barracas Central

Día clave en Unión para saber si Tarragona podrá jugar ante Barracas Central

Cuáles serán las playas y solariums habilitados en la ciudad para disfrutar durante la temporada de verano

Cuáles serán las playas y solariums habilitados en la ciudad para disfrutar durante la temporada de verano

Calendario del GP de Brasil con Franco Colapinto: días, horas y cómo ver en vivo la Fórmula 1

Calendario del GP de Brasil con Franco Colapinto: días, horas y cómo ver en vivo la Fórmula 1

Colón (SJ) quedó como único puntero del Cuadrangular Repechaje

Colón (SJ) quedó como único puntero del Cuadrangular Repechaje

Arranca el juicio por la causa de los cuadernos de las coimas: miralo en vivo

Arranca el juicio por la causa de los cuadernos de las coimas: miralo en vivo

Ovación
¡Histórico! Independiente Rivadavia venció a Argentinos y se coronó campeón de la Copa Argentina

¡Histórico! Independiente Rivadavia venció a Argentinos y se coronó campeón de la Copa Argentina

Calendario del GP de Brasil con Franco Colapinto: días, horas y cómo ver en vivo la Fórmula 1

Calendario del GP de Brasil con Franco Colapinto: días, horas y cómo ver en vivo la Fórmula 1

Colón (SJ) quedó como único puntero del Cuadrangular Repechaje

Colón (SJ) quedó como único puntero del Cuadrangular Repechaje

Alma Juniors eliminó a Unión B y jugará ante Almagro A en semifinales

Alma Juniors eliminó a Unión B y jugará ante Almagro A en semifinales

Se puso en marcha la última fecha del Clausura Chijí Serenotti

Se puso en marcha la última fecha del Clausura Chijí Serenotti

Policiales
Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Escenario
Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando Artificio, su último disco

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos