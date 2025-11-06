Uno Santa Fe | Ovación | Pablo Toviggino

Pablo Toviggino cruzó a Ricardo Caruso Lombardi con una polémica publicación

El tesorero de AFA cargó contra el exentrenador acusándolo de querer “matar” a Claudio Tapia.

Ovación

Por Ovación

6 de noviembre 2025 · 07:37hs
Pablo Toviggino cruzó a Ricardo Caruso Lombardi con una polémica publicación

El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y siempre polémico Pablo Toviggino criticó al exentrenador Ricardo Caruso Lombardi, a quien calificó de “oportunista” y que busca “matar” al presidente de AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

Además, el presidente del Consejo Federal del fútbol argentino lo trató de “extorsionador” y compartió una serie de audios del locuaz DT, en los que el mismo cuestiona la gestión de Tapia y la presencia de algunos equipos “de mierda” en la Primera División nacional.

Este posteo se suma a una larga lista de publicaciones en la red social X (anteriormente llamada Twitter), en las que Toviggino convive con el conflicto hacia todos los críticos de la actual dirigencia de AFA.

El habitual conflictivo tesorero de la casa madre del fútbol argentino, Pablo Toviggino, volvió a redactar un tweet para defender la gestión de Claudio Tapia, esta vez peleándose con Ricardo Caruso Lombardi.

“Periodismo deportivo en Argentina”, comienza a narrar el posteo, una profesión en la que se desempeñan “ex DTs devenidos en periodistas-políticos y oportunistas”, frase con la que hace referencia a Caruso, habitual detractor del “Chiqui” Tapia en los mediodías dominicales del canal TN.

image

El tesorero afirma también que “su único argumento es el odio” y lo acusó de querer “matar al presidente de AFA porque nunca lo llamó”, sentenciando la publicación adjetivándolo como “extorsionador” y odiador “del fútbol argentino y lo popular”.

El posteo de Toviggino que fueron acompañados con audios

Además, el posteo fue acompañado por dos audios del DT de 63 años, en los que afirma que “mata” a Tapia, en el sentido figurativo de la palabra, porque le “hizo cosas que no debía” sin explicar nunca el porqué, además de “los desastres que está haciendo” en la dirección del fútbol argentino.

En el segundo archivo multimedia, el DT hizo un juicio de valor sobre algunos equipos que conforman la Primera División del fútbol argentino, calificando a Aldosivi, Sarmiento, Riestra y San Martín de San Juan como “equipos de mierda” y asegurando que preferiría que ocupen sus lugares “Atlanta, Colón, Ferro y Quilmes”, que actualmente están en la Primera Nacional.

Pablo Toviggino Ricardo Caruso Lombardi Asociación del Fútbol Argentino
Noticias relacionadas
alma juniors elimino a union b y jugara ante almagro a en semifinales

Alma Juniors eliminó a Unión B y jugará ante Almagro A en semifinales

Colón de San Justo terminó invicto la fase de grupos del Clausura Chijí Serenotti.

Se puso en marcha la última fecha del Clausura Chijí Serenotti

la tajante respuesta de holan sobre el rumor de la llegada de neymar a rosario central

La tajante respuesta de Holan sobre el rumor de la llegada de Neymar a Rosario Central

gonzalo marinelli, el heroe de independiente rivadavia de mendoza

Gonzalo Marinelli, el héroe de Independiente Rivadavia de Mendoza

Lo último

Día clave en Unión para saber si Tarragona podrá jugar ante Barracas Central

Día clave en Unión para saber si Tarragona podrá jugar ante Barracas Central

Cuáles serán las playas y solariums habilitados en la ciudad para disfrutar durante la temporada de verano

Cuáles serán las playas y solariums habilitados en la ciudad para disfrutar durante la temporada de verano

Calendario del GP de Brasil con Franco Colapinto: días, horas y cómo ver en vivo la Fórmula 1

Calendario del GP de Brasil con Franco Colapinto: días, horas y cómo ver en vivo la Fórmula 1

Último Momento
Día clave en Unión para saber si Tarragona podrá jugar ante Barracas Central

Día clave en Unión para saber si Tarragona podrá jugar ante Barracas Central

Cuáles serán las playas y solariums habilitados en la ciudad para disfrutar durante la temporada de verano

Cuáles serán las playas y solariums habilitados en la ciudad para disfrutar durante la temporada de verano

Calendario del GP de Brasil con Franco Colapinto: días, horas y cómo ver en vivo la Fórmula 1

Calendario del GP de Brasil con Franco Colapinto: días, horas y cómo ver en vivo la Fórmula 1

Colón (SJ) quedó como único puntero del Cuadrangular Repechaje

Colón (SJ) quedó como único puntero del Cuadrangular Repechaje

Arranca el juicio por la causa de los cuadernos de las coimas: miralo en vivo

Arranca el juicio por la causa de los cuadernos de las coimas: miralo en vivo

Ovación
¡Histórico! Independiente Rivadavia venció a Argentinos y se coronó campeón de la Copa Argentina

¡Histórico! Independiente Rivadavia venció a Argentinos y se coronó campeón de la Copa Argentina

Calendario del GP de Brasil con Franco Colapinto: días, horas y cómo ver en vivo la Fórmula 1

Calendario del GP de Brasil con Franco Colapinto: días, horas y cómo ver en vivo la Fórmula 1

Colón (SJ) quedó como único puntero del Cuadrangular Repechaje

Colón (SJ) quedó como único puntero del Cuadrangular Repechaje

Alma Juniors eliminó a Unión B y jugará ante Almagro A en semifinales

Alma Juniors eliminó a Unión B y jugará ante Almagro A en semifinales

Se puso en marcha la última fecha del Clausura Chijí Serenotti

Se puso en marcha la última fecha del Clausura Chijí Serenotti

Policiales
Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Escenario
Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando Artificio, su último disco

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos