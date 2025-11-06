Pablo Toviggino cruzó a Ricardo Caruso Lombardi con una polémica publicación

El tesorero de AFA cargó contra el exentrenador acusándolo de querer “matar” a Claudio Tapia.

El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y siempre polémico Pablo Toviggino criticó al exentrenador Ricardo Caruso Lombardi, a quien calificó de “oportunista” y que busca “matar” al presidente de AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

Además, el presidente del Consejo Federal del fútbol argentino lo trató de “extorsionador” y compartió una serie de audios del locuaz DT, en los que el mismo cuestiona la gestión de Tapia y la presencia de algunos equipos “de mierda” en la Primera División nacional.

Este posteo se suma a una larga lista de publicaciones en la red social X (anteriormente llamada Twitter), en las que Toviggino convive con el conflicto hacia todos los críticos de la actual dirigencia de AFA.

El habitual conflictivo tesorero de la casa madre del fútbol argentino, Pablo Toviggino, volvió a redactar un tweet para defender la gestión de Claudio Tapia, esta vez peleándose con Ricardo Caruso Lombardi.

“Periodismo deportivo en Argentina”, comienza a narrar el posteo, una profesión en la que se desempeñan “ex DTs devenidos en periodistas-políticos y oportunistas”, frase con la que hace referencia a Caruso, habitual detractor del “Chiqui” Tapia en los mediodías dominicales del canal TN.

image

El tesorero afirma también que “su único argumento es el odio” y lo acusó de querer “matar al presidente de AFA porque nunca lo llamó”, sentenciando la publicación adjetivándolo como “extorsionador” y odiador “del fútbol argentino y lo popular”.

El posteo de Toviggino que fueron acompañados con audios

Además, el posteo fue acompañado por dos audios del DT de 63 años, en los que afirma que “mata” a Tapia, en el sentido figurativo de la palabra, porque le “hizo cosas que no debía” sin explicar nunca el porqué, además de “los desastres que está haciendo” en la dirección del fútbol argentino.

En el segundo archivo multimedia, el DT hizo un juicio de valor sobre algunos equipos que conforman la Primera División del fútbol argentino, calificando a Aldosivi, Sarmiento, Riestra y San Martín de San Juan como “equipos de mierda” y asegurando que preferiría que ocupen sus lugares “Atlanta, Colón, Ferro y Quilmes”, que actualmente están en la Primera Nacional.