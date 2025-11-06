Uno Santa Fe | Policiales | baleado

Falleció el rafaelino baleado en medio de un enfrentamiento entre bandas en barrio 2 de Abril

Murió este miércoles por la noche en el Hospital Cullen. La PDI detuvo al principal sospechoso y a otros tres hombres en el marco de allanamientos por el enfrentamiento entre dos bandas rivales que se disputan territorio en la zona.

6 de noviembre 2025 · 08:14hs
La guardia del hospital José María Cullen

UNO Santa Fe

La guardia del hospital José María Cullen

Este miércoles por la noche se confirmó el fallecimiento de Iván Ávila, el vecino de 45 años de la ciudad de Rafaela que había sido baleado en la cabeza el lunes al quedar en medio de un enfrentamiento armado entre dos bandas criminales en el barrio 2 de Abril.

El ataque ocurrió en Paul Harris al 1900, cuando Ávila estaba sentado en la vereda de su casa junto a su hija. Según el testimonio de la mujer, en la cuadra se escucharon dos detonaciones de arma de fuego provenientes de una disputa entre grupos antagónicos que mantienen un conflicto por territorio y actividades ilegales.

El hombre fue asistido de urgencia por el servicio 107 y trasladado primero al Hospital Jaime Ferré de Rafaela, desde donde fue derivado al Hospital José María Cullen de Santa Fe debido a la gravedad de la lesión en el cráneo. Pese a los esfuerzos médicos, murió este miércoles por la noche.

Detenidos tras allanamientos

A raíz del hecho, la Policía de Investigaciones (PDI) llevó adelante allanamientos simultáneos en distintos sectores de Rafaela. Como resultado, fue detenido el principal sospechoso del ataque, junto a otras tres personas, acusadas de portación ilegal de arma de fuego y participación en balaceras ocurridas en el mismo barrio.

La investigación continúa bajo directivas de la Fiscalía Regional para determinar responsabilidades, el móvil del enfrentamiento y la posible vinculación con disputas territoriales entre bandas que operan en la zona.

• LEER MÁS: Balaceras, tentativa de homicidio y venta de droga: 14 allanamientos en Rafaela y derribo de búnkeres en Frontera

baleado Rafaela hospital Cullen muerte
Noticias relacionadas
La zona en donde sucedió el intento de homicidio en barrio Santa Rosa de Lima

Violencia en Santa Rosa de Lima: un hombre baleado y un delincuente detenido tras un robo frustrado

Brutal ataque a balazos en calle Entre Ríos, en barrio San Lorenzo. Un vecino resultó herido en una pierna

Barrio San Lorenzo: un herido de bala a metros de una escuela y a minutos del horario de salida de los alumnos

Balaceras, tentativa de homicidio y venta de droga: 14 allanamientos en Rafaela y derribo de búnkeres en Frontera

Balaceras, tentativa de homicidio y venta de droga: 14 allanamientos en Rafaela y derribo de búnkeres en Frontera

El detenido está sindicado como el líder de la banda que realizaba robos del estilo escruche no solo en Santa Fe, sino también en Córdoba y Mendoza

Fue detenido en Córdoba el principal sospechoso de organizar escruches en Santa Fe

Lo último

Temporelli, tesorero de Colón: Queremos dejar un club previsible y ordenado

Temporelli, tesorero de Colón: "Queremos dejar un club previsible y ordenado"

Día clave en Unión para saber si Tarragona podrá jugar ante Barracas Central

Día clave en Unión para saber si Tarragona podrá jugar ante Barracas Central

Cuáles serán las playas y solariums habilitados en la ciudad para disfrutar durante la temporada de verano

Cuáles serán las playas y solariums habilitados en la ciudad para disfrutar durante la temporada de verano

Último Momento
Temporelli, tesorero de Colón: Queremos dejar un club previsible y ordenado

Temporelli, tesorero de Colón: "Queremos dejar un club previsible y ordenado"

Día clave en Unión para saber si Tarragona podrá jugar ante Barracas Central

Día clave en Unión para saber si Tarragona podrá jugar ante Barracas Central

Cuáles serán las playas y solariums habilitados en la ciudad para disfrutar durante la temporada de verano

Cuáles serán las playas y solariums habilitados en la ciudad para disfrutar durante la temporada de verano

Calendario del GP de Brasil con Franco Colapinto: días, horas y cómo ver en vivo la Fórmula 1

Calendario del GP de Brasil con Franco Colapinto: días, horas y cómo ver en vivo la Fórmula 1

Colón (SJ) quedó como único puntero del Cuadrangular Repechaje

Colón (SJ) quedó como único puntero del Cuadrangular Repechaje

Ovación
¡Histórico! Independiente Rivadavia venció a Argentinos y se coronó campeón de la Copa Argentina

¡Histórico! Independiente Rivadavia venció a Argentinos y se coronó campeón de la Copa Argentina

Calendario del GP de Brasil con Franco Colapinto: días, horas y cómo ver en vivo la Fórmula 1

Calendario del GP de Brasil con Franco Colapinto: días, horas y cómo ver en vivo la Fórmula 1

Colón (SJ) quedó como único puntero del Cuadrangular Repechaje

Colón (SJ) quedó como único puntero del Cuadrangular Repechaje

Alma Juniors eliminó a Unión B y jugará ante Almagro A en semifinales

Alma Juniors eliminó a Unión B y jugará ante Almagro A en semifinales

Se puso en marcha la última fecha del Clausura Chijí Serenotti

Se puso en marcha la última fecha del Clausura Chijí Serenotti

Policiales
Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Escenario
Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando Artificio, su último disco

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos