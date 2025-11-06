Falleció el rafaelino baleado en medio de un enfrentamiento entre bandas en barrio 2 de Abril

Murió este miércoles por la noche en el Hospital Cullen. La PDI detuvo al principal sospechoso y a otros tres hombres en el marco de allanamientos por el enfrentamiento entre dos bandas rivales que se disputan territorio en la zona.

Este miércoles por la noche se confirmó el fallecimiento de Iván Ávila , el vecino de 45 años de la ciudad de Rafaela que había sido baleado en la cabeza el lunes al quedar en medio de un enfrentamiento armado entre dos bandas criminales en el barrio 2 de Abril .

El ataque ocurrió en Paul Harris al 1900 , cuando Ávila estaba sentado en la vereda de su casa junto a su hija . Según el testimonio de la mujer, en la cuadra se escucharon dos detonaciones de arma de fuego provenientes de una disputa entre grupos antagónicos que mantienen un conflicto por territorio y actividades ilegales.

El hombre fue asistido de urgencia por el servicio 107 y trasladado primero al Hospital Jaime Ferré de Rafaela, desde donde fue derivado al Hospital José María Cullen de Santa Fe debido a la gravedad de la lesión en el cráneo. Pese a los esfuerzos médicos, murió este miércoles por la noche.

Detenidos tras allanamientos

A raíz del hecho, la Policía de Investigaciones (PDI) llevó adelante allanamientos simultáneos en distintos sectores de Rafaela. Como resultado, fue detenido el principal sospechoso del ataque, junto a otras tres personas, acusadas de portación ilegal de arma de fuego y participación en balaceras ocurridas en el mismo barrio.

La investigación continúa bajo directivas de la Fiscalía Regional para determinar responsabilidades, el móvil del enfrentamiento y la posible vinculación con disputas territoriales entre bandas que operan en la zona.

