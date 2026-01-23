Uno Santa Fe | Ovación | Sebastián Villa

Sebastián Villa regresó a Independiente Rivadavia y fijaron una cláusula millonaria de salida

Se sumó nuevamente al plantel leproso Sebastián Villa y acordó un monto de rescisión que lleva una clausula muy abultada.

23 de enero 2026
Sebastián Villa volvió a ponerse a disposición de Independiente Rivadavia tras semanas de incertidumbre sobre su futuro y, junto a la dirigencia, dejó establecido un nuevo escenario contractual. El atacante colombiano entrenará en Mendoza mientras el club protege su patrimonio con una cláusula de salida millonaria.

Después de varios días en Colombia analizando propuestas, Sebastián Villa regresó a Mendoza y se reintegró a la disciplina de Independiente Rivadavia. La dirigencia había sido clara: ante la ausencia de una oferta concreta, debía reincorporarse a los entrenamientos y quedar nuevamente bajo las órdenes del cuerpo técnico.

El extremo llega sin la puesta a punto ideal desde lo físico y futbolístico, ya que no realizó la pretemporada completa. Por eso, su presencia inmediata en competencia dependerá de la evolución en las cargas de trabajo y de cómo responda a la planificación del preparador físico.

Uno de los puntos centrales de la negociación fue la nueva cláusula de salida de Sebastián Villa. El club y el entorno del jugador acordaron que, a partir del 1 de julio de 2026, existirá un monto fijo de rescisión que permitirá una transferencia sin necesidad de nuevas tratativas.

Esa cifra fue establecida en seis millones de dólares, un número que busca equilibrar el deseo del futbolista de mantener una puerta abierta hacia el exterior con la necesidad de Independiente Rivadavia de resguardar su activo más determinante en ofensiva.

Antes de esa fecha, cualquier club interesado deberá presentar una oferta superior y negociar directamente con la institución mendocina, que mantiene la potestad sobre los tiempos y condiciones de una eventual venta.

En pleno mercado de pases, la continuidad de Villa representa una noticia estratégica para el entrenador, que lo considera una pieza desequilibrante en el uno contra uno y fundamental para atacar espacios en transiciones rápidas. Su capacidad para romper líneas, asistir y finalizar jugadas lo convierte en un futbolista diferencial en el último tercio.

Durante la última temporada fue uno de los jugadores más influyentes del equipo, tanto por estadísticas como por peso específico en momentos decisivos. Por eso, en Mendoza celebran no solo su regreso, sino también haber definido un marco contractual que le da previsibilidad al club de cara al segundo semestre.

