Detuvieron a dos hombres acusados de privar de la libertad y abusar sexualmente de una mujer en Bº Los Hornos

La víctima, de 43 años, denunció que permanecía retenida contra su voluntad desde el domingo y logró pedir ayuda cuando los acusados dejaron un teléfono celular a su alcance. Ambos fueron aprehendidos durante un operativo policial.

Este martes, después de las 17.20, y por causas que son materia de investigación policial y judicial, dos hombres fueron aprehendidos en la ciudad de Santa Fe , en barrio Los Hornos, acusados de ser presuntos autores de los delitos de privar ilegítimamente de la libertad a una mujer de 43 años, siendo que uno de ellos también es investigado por un presunto abuso sexual.

La víctima, en un descuido de sus captores, pudo tomar el teléfono celular de uno de ellos y denunciar los delitos de los que estaba siendo víctima desde el último domingo.

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La denuncia

El procedimiento se inició cuando operadores de la Central de Emergencias 911 comisionaron a oficiales del Comando Radioeléctrico capialino, que llegaron a una vivienda ubicada en Manuel Padilla al 3100, ante un llamado que alertaba sobre una posible privación ilegítima de la libertad. Al arribar al lugar, los oficiales entrevistaron a la víctima, quien manifestó que desde el domingo había permanecido retenida contra su voluntad por su expareja y el padre de éste.

La víctima dijo que durante ese período también habría sido víctima de reiterados abusos sexuales por parte de su expareja. La mujer explicó que pudo comunicarse con la Policía luego de que, en un descuido, los acusados dejaran un teléfono celular a su alcance, situación que le permitió solicitar auxilio.

Con las características físicas y los datos aportados por la denunciante, otro patrullero localizó a los sospechosos cuando circulaban en un camión Mercedes-Benz de color rojo sobre San José al 6700. Tras identificarlos, ambos fueron aprehendidos sin que se registraran incidentes. Durante el procedimiento, los oficiales secuestraron el camión, que transportaba materiales para la construcción, entre ellos bolsones de arena y una bolsa de cemento, y el vehículo quedó en calidad de depósito judicial.

Investigación

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del procedimiento a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe PSF, y éstos hicieron lo propio con el fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que ordenó el traslado de ambos aprehendidos a sede policial, la identificación de testigos entre los vecinos del sector, la constatación sobre cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona y los peritajes criminalísticos de rigor a cargo de los agentes especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones PDI, mientras que la atribución delictiva tuvo una calificación provisoria de abuso sexual y privación ilegítima de la libertad para uno de los aprehendidos, y de privación ilegítima de la libertad para el segundo. La mujer, víctima y denunciante, fue trasladada y revisada físicamente en Medicina Legal.