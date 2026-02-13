Uno Santa Fe | Ovación | Italia

Seis Naciones: Un triunfo de Italia podría beneficiar a Los Pumas

Una victoria de la escuadra Azzurra, que dirige el argentino Gonzalo Quesada, en Dublín, este sábado, le permitiría a Los Pumas quedar en la quinta colocación de la World Rugby

13 de febrero 2026 · 09:12hs
Gonzalo Quesada

Gonzalo Quesada, el ex jugador de Los Pumas que dirige Italia, podría darle una alegría al seleccionado albiceleste

Una victoria del seleccionado de rugby de Italia ante su par de Irlanda por el Torneo de las Seis Naciones, en el encuentro que ambos equipos disputarán este sábado en Dublín, puede beneficiar la posición de Los Pumas en el Ranking de la World Rugby.

Los Pumas esperan un triunfo de Italia

Es que el seleccionado albiceleste podría quedar en la quinta posición de la clasificación mundial que elabora el ente rector, si la escuadra Azzurra, que dirige el exjugador de Los Pumas, Gonzalo Quesada, logra dar el batacazo en el estadio Aviva de la capital irlandesa.

Si este resultado se produce, el equipo de El Trébol perdería un lugar en la tabla y caería al sexto puesto, la ubicación que actualmente ocupa el representativo de la UAR. Italia llega entonada a este partido tras la victoria que obtuvo ante Escocia en el estadio Olímpico de Roma, en la primera fecha del certamen de rugby más tradicional del hemisferio norte.

Un nuevo triunfo del elenco peninsular le permitiría acceder al octavo lugar del ranking, pero si Escocia gana por 15 o menos o pierde ante Inglaterra, los italianos llegarán al séptimo escalafón.

Sin embargo, Italia la tiene difícil. La última vez que la Azzurra ganó en Dublín fue en el año 1997, y el Trébol lleva una racha de 16 encuentros seguidos venciendo a los italianos.

Además, Irlanda viene de sufrir una dura caída ante Francia en el arranque del torneo y necesita lograr un triunfo ante sus hinchas para mantener el prestigio y la condición de candidato a ganar el certamen.

Seis Naciones 2026 - 2° fecha

-Sábado 14 de Febrero, 10.10, Irlanda vs. Italia

-Sábado 14 de Febrero, 12.30, Escocia vs. Inglaterra

-Domingo 15 de Febrero, 11.10, Gales vs. Francia

-Posiciones: Inglaterra 5; Francia e Italia 4; Escocia 1, Irlanda y Gales 0.

Italia Los Pumas Gonzalo Quesada
