SIC se quedó con el clásico ante el CASI en el Torneo de Buenos Aires

En Plaza Jewell, con el arbitraje de Simón Larrubia, Atlético del Rosario se impuso a La Plata RUgby Club 22 a 13. En el primer tiempo, para el elenco rosarino hubo tres penales de Manuel Nogués y un drop de Martín Elías por lo que se fueron al descanso ganando por 12 a 3. En el complemento, hubo un try de Jeremías Aime más una conversión y un penal de Manuel Nogués.

Los marcadores de la jornada fueron los que se detallan a continuación: en Benavídez, Neweman superó a San Luis por 31 a 13, mientras que, en Virrey del Pino, Hindú Club doblegó a Belgrano Athlétic por 44 a 18, y en Burzaco, Pucará cayó frente a Buenos Aires Cricket & Rugby Club por 23 a 21. En Villa de Mayo, CUBA doblegó a Alumni por un ajustado 22 a 20.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Newman 66 puntos; SIC 61; Hindú Club 59; Belgrano y Alumni 53; CUBA 52; CASI 39; Buenos Aires Cricket & Rugby Club 36; Atlético del Rosario 30; La Plata 29; San Luis 27; Pucará 5. El conjunto de Burzaco no pudo ante Buenos Aires y perdió la categoría del rugby más importante de Buenos Aires. El Rojo no encontró su juego en ningún momento del torneo, y el recambio fue un punto débil.

La próxima fecha se disputará el sábado 16 de septiembre y tendrá los siguientes cotejos: Hindú Club con La Plata Rugby, SIC con Atlético del Rosario, Buenos Aires C&RC recibirá al CASI, Alumni lo hará con Pucará, San Luis en La Plata será anfitrión de CUBA, y Belgrano Athletic lo hará con Cardenal Newman.

Síntesis

CASI 31- SIC 36

CASI: Facundo Scaiano, Juan Torres Obeid e Ignacio Nieto Sánchez; Ignacio Larrague y Leonardo Mazzini; Eugenio Sartori, Joaquín Sáenz de Miera y Luis Briatore (capitán); Luca Canzani y Felipe Hileman; Nicolás Cotella, Jerónimo Solveyra, Benjamín Belaga, Jerónimo Tumbarello y Juan Akemeier. Entrenadores: Oscar Murgier, Matías Biasi, Rodrigo Martínez y Santiago Phelan. Ingresaron: Facundo Andreotti, Hugo García, Martín Brousson, Mateo Casteglione, Joaquín Sánchez, Matías Pozzi y Benjamín Rocca Rivarola.

San Isidro Club: Marcos Piccinini, Ignacio Bottazzini y Benjamín Chiappe; Bautista Viero y Marcos Borghi; Andrea Panzarini, Tomás Meyrelles (capitán) y Franco Delger; Juan Soares Gache y Joaquín Lamas; Justo Picardo, Santos Rubio, Carlos Pirán, Jacinto Campbell y Bernabé López Fleming. Entrenadores: Bruno Vitale y Eduardo Victorica.Ingresaron: Juan Pedro Olcese, Lucas Rocha, Ricardo Macchiavello, Pedro Georgalos, Alejandro Daireaux, Mateo Albanese, Santiago Pavlovsky y Franco Moneta.

Primer tiempo: 7, 10 y 41', Penales de Lamas (S); 15 y 20', Goles de Lamas por Tries de López Fleming y Soares Gache (S), y 31 y 35', Goles de Akemeier por Tries de Sáenz de Miera y Cotella (C).

Parcial: CASI 14 - SIC 23.

Segundo tiempo: 6 y 19', Penales de Lamas (S); 9', Penal de Akemeier (C); 14', Gol de Lamas por Try de López Fleming (S), y 26 y 39', Goles de Akemeier por Tries de Belaga y Cotella (C).

Amonestados: 22' Casteglione (C), y 39' Olcese (S).

Cancha: Club Atlético de San Isidro.

Referee: Mauro Rossi.