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Manchester United podría despedir a su entrenador Michael Carrick

El elenco inglés se encuentra en el decimoctavo lugar de la tabla, en zona de descenso y por ese motivo está pensando en cambiar de técnico

9 de noviembre 2026 · 21:24hs
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Michael Carrick podría dejar de ser el DT de Manchester United.

Michael Carrick podría dejar de ser el DT de Manchester United.

Manchester United vive un inicio de temporada trágico y comenzó a considerar echar a su entrenador, Michael Carrick, por los malos resultados en el fútbol local.

Carrick podría ser despedido

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la decisión aún no está tomada pero empezó a ganar fuerza luego de dos reuniones internas que se dieron en el día de hoy, en las que incluso se discutieron posibles reemplazantes.

Los “Red Devils” ganaron apenas uno de los últimos 11 partidos y cayeron a la zona de descenso de la Premier League, aunque los resultados en la Champions League no son tan malos y podrían darle una nueva oportunidad al DT.

Michael Carrick atraviesa un periodo tumultuoso en el inicio de su segunda temporada al mando del Manchester United, habiendo tenido un paso excelente en la primera.

Luego de sumar el 76% de los puntos en la campaña 2025/26, en la que fue parte de una gran remontada del United en la segunda mitad de la temporada, que llevó al club al tercer puesto de la liga inglesa y a una nueva clasificación a la UEFA Champions League, el inicio del curso actual está lejos del rendimiento esperado.

El equipo de Primera fue víctima de una “falta de inversión”, según acusó el defensor central argentino Lisandro Martínez luego de una derrota ante el Atlético de Madrid, y los resultados dejan a todas las partes del club en evidencia: solo un triunfo en 10 partidos por la Premier League, en la que apenas suman ocho puntos.

A pesar de que la cosecha aún no mejora, el conjunto de la ciudad de Manchester viene de dos remontadas importantes que le dan aire fresco a su entrenador: derrotó a la Roma en la Champions por 3-2 y rescató un empate ante el Aston Villa, como local, luego de llegar al minuto 90 en desventaja por 4-2.

De todas formas, y aunque está en posición de clasificar a los 16avos de final de la mencionada copa europea, desde la dirigencia del club se comenzaron a evaluar alternativas, en una temporada en la que apenas suman el 37% de los puntos, con una estadística que empeora drásticamente si se consideran únicamente los partidos de liga: 26% de efectividad.

Así, y a pesar de contar con el apoyo del público, que aún lo respalda por lo hecho en la temporada pasada y por su idolatría en su paso como jugador, en el que llegó a disputar 464 partidos defendiendo los colores del Manchester United, Michael Carrick comienza a caminar por la cuerda floja y puede definir su continuidad en los próximos encuentros: una visita al Liverpool el domingo 22 de noviembre y otra ante el Sporting de Lisboa, el miércoles 25, las fechas clave que tendrá que afrontar el entrenador.

Manchester United entrenador Premier League
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