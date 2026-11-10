La medida de Assal surge tras constatarse la circulación en el mercado de partidas falsificadas de la leche en polvo entera para lactantes "Sancor Bebé Advance 1", un producto formulado especialmente para la alimentación de bebés de entre 0 y 6 meses de edad.
Alerta de Assal: advierten sobre la falsificación de una leche en polvo de una marca muy reconocida
La Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal) emitió una advertencia a la población y comercios por la detección de leche en polvo falsificada
Desde el organismo provincial explicaron que este tipo de irregularidades ponen en riesgo la salud pública, ya que no se pueden garantizar las condiciones de inocuidad, trazabilidad ni los estándares de calidad bromatológica exigidos para productos de consumo tan delicado.
Recomendaciones de Assal
Ante esta situación, se emitieron las siguientes directivas preventivas:
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Para la población en general: se aconseja enfáticamente abstenerse de consumir el producto si se tiene en su poder. Asimismo, se solicita verificar cuidadosamente los datos del rotulado y evitar la adquisición de unidades que presenten dudas sobre su procedencia.
Para comercios y distribuidores: aquellos establecimientos que expendan o tengan en stock el producto involucrado deben retirarlo inmediatamente de la comercialización y ponerse en contacto con la autoridad bromatológica o el área local de alimentos correspondiente.
La Assal recuerda que su función principal es fiscalizar y verificar que todos los productos alimenticios que se comercializan en la provincia cumplan estrictamente con la legislación vigente, protegiendo así la salud de los consumidores santafesinos.
Recomendaciones de seguridad alimentaria para padres y cuidadores
Dada la vulnerabilidad de los lactantes, es fundamental extremar las medidas de higiene y manipulación al preparar fórmulas infantiles:
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Verificación previa: comprar siempre en comercios establecidos y formales, revisando que el envase original esté intacto, sin alteraciones en el precinto, lote o fecha de vencimiento.
Higiene de manos: lavarse minuciosamente las manos con agua y jabón antes de manipular el polvo, el agua o los utensilios de preparación.
Esterilización de utensilios: asegurarse de que mamaderas, tetinas y elementos de medición estén perfectamente limpios y esterilizados (mediante hervor o métodos seguros) antes de cada uso.
Preparación y consumo inmediato: preparar la mamadera justo antes de ser consumida. No conservar restos de leche preparada para tomas posteriores, ya que las fórmulas infantiles son un medio propicio para la proliferación bacteriana.
Calidad del agua: utilizar agua potable segura (previamente hervida durante al menos un minuto y enfriada hasta una temperatura aproximada de 70 °C, según las pautas generales de seguridad bromatológica, o siguiendo las indicaciones del fabricante).