Alerta de Assal: advierten sobre la falsificación de una leche en polvo de una marca muy reconocida

La Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal) emitió una advertencia a la población y comercios por la detección de leche en polvo falsificada

La medida de Assal surge tras constatarse la circulación en el mercado de partidas falsificadas de la leche en polvo entera para lactantes "Sancor Bebé Advance 1" , un producto formulado especialmente para la alimentación de bebés de entre 0 y 6 meses de edad.

Desde el organismo provincial explicaron que este tipo de irregularidades ponen en riesgo la salud pública, ya que no se pueden garantizar las condiciones de inocuidad, trazabilidad ni los estándares de calidad bromatológica exigidos para productos de consumo tan delicado.

Recomendaciones de Assal

Ante esta situación, se emitieron las siguientes directivas preventivas:

Para la población en general: se aconseja enfáticamente abstenerse de consumir el producto si se tiene en su poder. Asimismo, se solicita verificar cuidadosamente los datos del rotulado y evitar la adquisición de unidades que presenten dudas sobre su procedencia.

Para comercios y distribuidores: aquellos establecimientos que expendan o tengan en stock el producto involucrado deben retirarlo inmediatamente de la comercialización y ponerse en contacto con la autoridad bromatológica o el área local de alimentos correspondiente.

La Assal recuerda que su función principal es fiscalizar y verificar que todos los productos alimenticios que se comercializan en la provincia cumplan estrictamente con la legislación vigente, protegiendo así la salud de los consumidores santafesinos.

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Recomendaciones de seguridad alimentaria para padres y cuidadores

Dada la vulnerabilidad de los lactantes, es fundamental extremar las medidas de higiene y manipulación al preparar fórmulas infantiles: