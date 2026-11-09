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El mensaje de Gastón Gaudio antes de las elecciones en Independiente: "Les queda poco"

El extenista y candidato a presidente lanzó un mensaje crítico contra la dirigencia actual del Rojo

9 de noviembre 2026 · 21:14hs
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Gastón Gaudio apuntó contra la dirigencia de Independiente.

Gastón Gaudio apuntó contra la dirigencia de Independiente.

El candidato a presidente de Independiente y extenista, Gastón Gaudio, publicó un mensaje crítico contra la comisión directiva actual del club, en plena campaña previa a las elecciones, cuestionando sus intenciones de renovar el sponsor principal del club para el año que viene.

Gato Gaudio apuntó contra la dirigencia

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el dirigente de la lista Gente de Independiente afirmó que la actual dirigencia busca “seguir llevando lo poco que queda en el club”.

Las elecciones en el “Rojo” le pondrán fin al mandato de Néstor Grindetti, que asumió en 2023 luego de la renuncia de Fabián Doman, que había ganado las elecciones el año anterior, y se llevarán a cabo el domingo 13 de diciembre.

En plena campaña electoral, en la que se lo ha visto con una relación cercana al “Grupo Champagne” que conduce a Independiente en la actualidad, Gastón Gaudio salió a despegarse y criticó duramente a los dirigentes actuales de la institución.

El tenista que supo ser campeón del Grand Slam de Roland Garros en 2004 afirmó que a la conducción actual del club le “queda muy poco” para que sean sacados del club “para siempre”.

Con la promesa de un nuevo sponsor principal multimillonario como uno de los atractivos más grandes de su candidatura para los socios del “Rojo”, Gaudio reclamó enterarse que la dirigencia que encabeza Grindetti busca renovar a la empresa actual, la casa de apuestas SportsBet, por una temporada más.

Según el candidato de Gente de Independiente, esta situación se dio mientras él, junto a su grupo de trabajo, se encontraban en Qatar “para terminar de cerrar el contrato más grande de la historia”, a pesar de que la dirigencia actual se quiera “seguir llevando lo poco que queda en el club”.

“Los socios de Independiente no lo vamos a permitir”, cerró el candidato que se enfrentará al periodista Enrique Sacco y al dirigente deportivo Luciano Nakis en las elecciones del 13 de diciembre.

Para los comicios ya se aprobó un padrón provisorio en el que hay 62.500 socios habilitados para ejercer el derecho al voto, para el cual se necesitan al menos tres años de antigüedad ininterrumpida como socio hasta el día de la elección, con la cuota al día y sin suspensiones.

Gastón Gaudio elecciones Independiente
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