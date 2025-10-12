Sin sorpresas en la continuidad de los playoffs del Oficial

Un repaso por todo lo que ocurrió con los playoffs del torneo Oficial, donde en Sub 14 y Sub 19 prevaleció El Quillá sobre Banco Provincial.

Se disputaron los Cuartos de Final de Sub14 y Sub19. En la categoría competitiva más chica, prevalecieron los mejores posicionados. El Quillá dominó con claridad sobre Banco.

El Quillá goleó 6-0 con un triplete de Pilar Williman. Además Delfina Stratta, Paulina Moreno y Lucía Mansilla dejaron su sello en la red. Santa Fe RC no dejó dudas y se impuso 12-0 sobre Universitario.

En el “tricolor” se lucieron Martina Monti (cuatro tantos), Lola Vidoz (tres) y Justina Amezaga. En tanto que Sofía Bontempi y Josefina López aportaron dos cada una.

Alma Juniors capitalizó su superioridad sobre Argentino de San Carlos sobre la segunda parte del partido. Lo hizo mediante Guillermina Gómez e Inés Chemes en dos ocasiones.

En el duelo más parejo, CRAI y La Salle no se sacaron diferencias y las “gitanas” avanzaron por ventaja deportiva. De esta manera, su rival será El Quillá en semifinales. La otra llave por el título la animarán SFRC y las “lobas” esperancinas.

Del Quinto al Octavo puesto, jugarán Banco frente a La Salle y Universitario contra Argentino SC.

image

En Sub19, El Quillá y SFRC fueron impiadosas. La línea del Parque Belgrano concretó su mayor volumen de juego y sobre todo, la superioridad numérica que le alcanzó para ganar 15-0.

Jazmín Galíndez aportó un hattrick, mientras que Julia Ponzo, Guillermina Coscio y Valentina Cuscueta inflaron la red en dos ocasiones. Se medirá contra Banco en busca de clasificar a la instancia decisiva.

El “santa” hizo lo propio ante Universitario, duelo en el que Amparo Gimenez abrió el camino a la victoria con dos conquistas. Lo hizo a partir del tercer cuarto. Tendrá enfrente a CRAI en la semifinal.

Las “gitanas” corrieron de atrás ante La Salle e igualaron 1-1. Sofía Armelini rompió el cero para el “colegial”. Sin embargo, Clara Dodorico estableció la igualdad que le sirvió para meterse en la lucha por el campeonato.

Del quinto al octavo lugar, se las verán Argentino SC ante Alma Jrs y Uni contra La Salle.

CRAR, en la punta

El “verde” pisó fuerte en Esperanza sobre Alma Juniors Blanco. Pese a arrancar abajo con el gol de Luciana Belmonte, las chicas de Pamela Domínguez dieron vuelta el pleito y ganaron 8-1. Así, pasó al frente en soledad en la Zona Ascenso.

Se destacaron Maitena Zanabria y Guillermina Astudillo, cada una con tres goles por lado. La tarea de Atlético Franck fue sobresaliente ante El Quillá Blanco.

Ganó en las tres categorías. Morena Perino brilló en Sub19 con 13 goles. En la cancha Nº2 de la ASH, Unión estiró la definición en Sub14. Lo ganaba 2-0 contra El Quillá Amarillo, pero las “tiburonas” reaccionaron e igualaron.

La diferencia sobre Colón y Atlético Franck es de seis a favor de El Quillá, con esa cantidad de puntos por disputar.

En Sub16, triunfo de oro que lo mantiene en la lucha a la formación “rojiblanca”. Comparte el segundo puesto con las “razas” (próximo rival), a uno de Colón que lidera.

FUENTE: PRENSA ASH