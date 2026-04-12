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Sinner se consagró en Montecarlo y recuperó el número uno del mundo tras vencer a Alcaraz

El italiano Jannik Sinner venció a al español Carlos Alcaraz por 7-6(5) y 6-3 y volvió al primer puesto del ranking mundial con la coronación en Montecarlo.

Ovación

Por Ovación

12 de abril 2026 · 13:09hs
Sinner se consagró en Montecarlo y recuperó el número uno del mundo tras vencer a Alcaraz

El tenista italiano Jannik Sinner se consagró campeón del Masters 1000 de Montecarlo tras vencer a Carlos Alcaraz en la final por 7-6(5) y 6-3 y recuperó el número uno del ranking mundial, en un duelo que también definía la cima del circuito.

El italiano impuso condiciones en el Principado y sumó una nueva corona en su carrera al superar al español en un enfrentamiento de alto voltaje, el decimoséptimo entre ambos.

Alcaraz llegaba con ventaja en el historial (10-6) y tras eliminar a Valentin Vacherot, mientras que Sinner había hecho lo propio frente a Alexander Zverev.

Jannik Sinner, de principio a fin ante Carlos Alcaraz en Montecarlo

El primer set mostró un inicio favorable para el murciano, que logró un quiebre rápido y se adelantó 2-0 con una propuesta más extensa en los intercambios, buscando incomodar al italiano.

Sin embargo, Sinner reaccionó con agresividad y niveló el desarrollo. La paridad se mantuvo hasta el tie break, donde el italiano aprovechó errores de su rival y tomó ventaja. Finalmente, Sinner cerró la manga por 7-6(5), golpeando primero en la definición.

En el segundo parcial, Alcaraz volvió a tomar la iniciativa y consiguió un quiebre para ponerse 3-1, en lo que parecía un escenario favorable para estirar el partido.

No obstante, la inconsistencia volvió a jugarle en contra y Sinner capitalizó esa situación. Con mayor soltura y variantes en su juego, el italiano revirtió el marcador, encadenó tres juegos consecutivos y pasó a dominar el encuentro.

Sin ceder terreno en el tramo final, Sinner sostuvo el control y cerró el partido por 7-6(3) y 6-3, confirmando su superioridad en los momentos decisivos.

Con este triunfo, el italiano no solo levantó el trofeo en Montecarlo, sino que también recuperó el número uno del mundo, consolidándose como la principal referencia del circuito masculino.

Jannik Sinner Montecarlo Carlos Alcaraz
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