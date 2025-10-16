Sinner y Alcaraz se enfrentarán en la final del Six Kings Slam de Riad

Carlos Alcaraz número uno en el ranking y Jannik Sinner número dos, se verán las caras en la final del Six Kings Slam de Riad

Sinner y Alcaraz se verán las caras en la final del del Six Kings Slam de Riad.

El número dos del mundo Jannik Sinner aplastó a Novak Djokovic por 6-4 y 6-2 y se clasificó a la final del Six Kings Slam de Riad, donde enfrentará a Carlos Alcaraz en una reedición del duelo más esperado del circuito.

El italiano dominó de principio a fin al número uno del mundo y confirmó su condición de máximo candidato al título de la exhibición saudí.

Djokovic, de 38 años, buscaba revalidar su vigencia ante uno de los jugadores más en forma del calendario, mientras Sinner llegaba con la intención de recuperar confianza tras su retiro en Shanghái.

La diferencia de jerarquía fue evidente. Desde los primeros puntos, el italiano impuso un ritmo que el serbio no logró igualar, presionando con golpes profundos y sosteniendo su saque sin fisuras. Djokovic resistió con oficio, pero su rival controló los tiempos y cerró el primer set por 6-4.

El desarrollo del segundo parcial mantuvo la tendencia, ya que Sinner quebró en el arranque y desmoronó cualquier intento de reacción.

Djokovic intentó modificar su posición de recepción y variar los efectos, aunque sus ajustes resultaron insuficientes ante la potencia y precisión del italiano.

El jugador de San Cándido amplió la ventaja con un nuevo quiebre y selló el triunfo por 6-4 y 6-2, consolidando un dominio que se refleja también en el historial reciente entre ambos, ahora 6-3 en favor del europeo.

Con esta actuación, Sinner alcanzó su tercera final de la temporada y volverá a cruzarse con Alcaraz, quien derrotó con autoridad a Taylor Fritz en la otra semifinal por 6-4 y 6-2.

El español, número uno del ranking y campeón de Roland Garros y el US Open, mostró un nivel brillante, apoyado en su repertorio ofensivo y una notable seguridad en los momentos clave y superó al estadounidense por el mismo marcador, sin conceder quiebres y sin ceder la iniciativa en ningún tramo del partido.

Sinner y Alcaraz, protagonistas del cambio generacional, se enfrentarán nuevamente por un título y por la supremacía simbólica de una nueva era: El italiano buscará su segunda corona en el desierto, mientras el español intentará cerrar la exhibición con una victoria que lo mantenga en la cima de un circuito que parece pertenecerles a ambos.