Uno Santa Fe | Ovación | Sinner

Sinner y una oportunidad de oro para terminar el año como número 1 del mundo

El italiano podría desplazar al español Carlos Alcaraz en caso de terminar la temporada con una seguidilla de títulos.

Ovación

Por Ovación

31 de octubre 2025 · 11:13hs
Sinner y una oportunidad de oro para terminar el año como número 1 del mundo

El tenista italiano Jannik Sinner, quien actualmente ocupa el segundo puesto del ranking ATP, tiene una oportunidad de oro para terminar el año como número 1 del mundo, aunque no depende solamente de él.

Sinner viene de ganar el ATP 500 de Viena, donde derrotó en una ajustada final al alemán Alexander Zverev, mientras que actualmente se encuentra en los cuartos de final del Masters 1000 de París, que es el último torneo de esta categoría en la temporada.

La sorpresiva derrota en París del español y número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, le abrió las puertas al italiano para soñar con terminar la temporada en la cima del ranking, aunque tiene que ganar todo lo que se viene en las próximas semanas y esperar que se den algunos resultados a su favor.

En caso de quedarse con el título en el Masters 1000 de París, Sinner retornaría al número 1 del mundo, ya que alcanzaría los 11.500 puntos, para dejar atrás al español que tiene 11.250.

La ATP Finals, clave en la carrera al N°1

Pero la cuestión se pone más pareja en el ATP Finals, el torneo que se disputa a fin de año entre los ocho mejores de la temporada, ya que Sinner es el campeón vigente por lo que no sumará puntos en el ranking en caso de volver a levantar el trofeo, mientras que Alcaraz solo defiende 200 puntos.

De esta manera, a Alcaraz le alcanzará con sumar 600 puntos en el ATP Finals, lo que sería posible en caso de ganar los tres partidos de la fase de grupos, para asegurarse la primera posición del ranking una vez que finalice la temporada.

También hay un escenario donde Alcaraz y Sinner se enfrenten en un partido que podría ser decisivo de cara al número 1 del mundo. Esto ocurriría en caso de que el italiano termine primero en su grupo y el español segundo, por lo que se verían las caras en las semifinales.

El aspecto que más preocupa a Sinner es el físico, ya que tanto en el Masters 1000 de Shanghái como en el de París no se lo vio en óptimas condiciones desde el punto de vista físico, lo que podría representar una clara desventaja en la recta final del año.

Sinner y Alcaraz fueron los grandes dominadores del circuito en este 2025, enfrentándose en las últimas tres finales de Grand Slam y sacándole una enorme distancia a sus oponentes, y todo apunta a que seguirá así en las próximas temporadas.

Sinner Carlos Alcaraz Alexander Zverev
Noticias relacionadas
union recibe al bicampeon boca en el malvicino y busca prolongar su racha positiva

Unión recibe al bicampeón Boca en el Malvicino y busca prolongar su racha positiva

san lorenzo se la juega ante el durisimo riestra en el nuevo gasometro

San Lorenzo se la juega ante el durísimo Riestra en el Nuevo Gasómetro

rosario central expone su invicto en una dura visita a instituto

Rosario Central expone su invicto en una dura visita a Instituto

En el último partido de la fecha 7 del Repechaje, Los Piratitas superaron a Peñaloza por 3 a 1.

Se completó la 7° fecha del Clausura Griselda Weimer

Lo último

Otro dolor de cabeza: Colón, con dos inhibiciones activas en la FIFA

Otro dolor de cabeza: Colón, con dos inhibiciones activas en la FIFA

Mujeres santafesinas víctimas de imágenes sexuales falsas: Estamos destrozadas, los legisladores deben trabajar en esto

Mujeres santafesinas víctimas de imágenes sexuales falsas: "Estamos destrozadas, los legisladores deben trabajar en esto"

Se definen los finalistas y la permanencia en el torneo Oficial

Se definen los finalistas y la permanencia en el torneo Oficial

Último Momento
Otro dolor de cabeza: Colón, con dos inhibiciones activas en la FIFA

Otro dolor de cabeza: Colón, con dos inhibiciones activas en la FIFA

Mujeres santafesinas víctimas de imágenes sexuales falsas: Estamos destrozadas, los legisladores deben trabajar en esto

Mujeres santafesinas víctimas de imágenes sexuales falsas: "Estamos destrozadas, los legisladores deben trabajar en esto"

Se definen los finalistas y la permanencia en el torneo Oficial

Se definen los finalistas y la permanencia en el torneo Oficial

El plantel de Colón inicia las vacaciones en medio de un gran malestar por el atraso salarial

El plantel de Colón inicia las vacaciones en medio de un gran malestar por el atraso salarial

Sinner y una oportunidad de oro para terminar el año como número 1 del mundo

Sinner y una oportunidad de oro para terminar el año como número 1 del mundo

Ovación
Ignacio Lago: Colón necesita un proyecto sólido, no sólo pensar en ascender

Ignacio Lago: "Colón necesita un proyecto sólido, no sólo pensar en ascender"

Unión recibe al bicampeón Boca en el Malvicino y busca prolongar su racha positiva

Unión recibe al bicampeón Boca en el Malvicino y busca prolongar su racha positiva

Cuándo se juega la final de la Copa Libertadores 2025

Cuándo se juega la final de la Copa Libertadores 2025

Cuándo se juega la final de la Copa Sudamericana 2025

Cuándo se juega la final de la Copa Sudamericana 2025

Estudiantes (RC) y Gimnasia y Tiro, por un lugar en las semis del Reducido

Estudiantes (RC) y Gimnasia y Tiro, por un lugar en las semis del Reducido

Policiales
Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Escenario
Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros