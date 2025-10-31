Sinner y una oportunidad de oro para terminar el año como número 1 del mundo

El italiano podría desplazar al español Carlos Alcaraz en caso de terminar la temporada con una seguidilla de títulos.

El tenista italiano Jannik Sinner , quien actualmente ocupa el segundo puesto del ranking ATP, tiene una oportunidad de oro para terminar el año como número 1 del mundo , aunque no depende solamente de él.

Sinner viene de ganar el ATP 500 de Viena , donde derrotó en una ajustada final al alemán Alexander Zverev, mientras que actualmente se encuentra en los cuartos de final del Masters 1000 de París , que es el último torneo de esta categoría en la temporada.

La sorpresiva derrota en París del español y número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, le abrió las puertas al italiano para soñar con terminar la temporada en la cima del ranking, aunque tiene que ganar todo lo que se viene en las próximas semanas y esperar que se den algunos resultados a su favor.

En caso de quedarse con el título en el Masters 1000 de París, Sinner retornaría al número 1 del mundo, ya que alcanzaría los 11.500 puntos, para dejar atrás al español que tiene 11.250.

La ATP Finals, clave en la carrera al N°1

Pero la cuestión se pone más pareja en el ATP Finals, el torneo que se disputa a fin de año entre los ocho mejores de la temporada, ya que Sinner es el campeón vigente por lo que no sumará puntos en el ranking en caso de volver a levantar el trofeo, mientras que Alcaraz solo defiende 200 puntos.

De esta manera, a Alcaraz le alcanzará con sumar 600 puntos en el ATP Finals, lo que sería posible en caso de ganar los tres partidos de la fase de grupos, para asegurarse la primera posición del ranking una vez que finalice la temporada.

También hay un escenario donde Alcaraz y Sinner se enfrenten en un partido que podría ser decisivo de cara al número 1 del mundo. Esto ocurriría en caso de que el italiano termine primero en su grupo y el español segundo, por lo que se verían las caras en las semifinales.

El aspecto que más preocupa a Sinner es el físico, ya que tanto en el Masters 1000 de Shanghái como en el de París no se lo vio en óptimas condiciones desde el punto de vista físico, lo que podría representar una clara desventaja en la recta final del año.

Sinner y Alcaraz fueron los grandes dominadores del circuito en este 2025, enfrentándose en las últimas tres finales de Grand Slam y sacándole una enorme distancia a sus oponentes, y todo apunta a que seguirá así en las próximas temporadas.