Uno Santa Fe | Colón | Colón

Minella, DT de la Reserva de Colón: "El clásico tendrá todos los condimentos"

Martín Minella, entrenador de la Reserva de Colón, se refirió al Clásico Santafesino ante Unión, que se jugará el sábado por la Copa Santa Fe.

Ovación

Por Ovación

11 de septiembre 2025 · 14:12hs
Minella, DT de la Reserva de Colón: El clásico tendrá todos los condimentos

UNO Santa Fe | José Busiemi

El Clásico Santafesino volverá a ser protagonista este sábado, cuando Colón y Unión se midan en el Estadio Brigadier López, por una de las semifinales de la Copa Santa Fe. El encuentro se jugará desde las 15:30, y tendrá como gran condimento la presencia de los juveniles de ambos clubes.

Un partido clave para el Colón de Minella

En la antesala del duelo, Martín Minella, entrenador de la Reserva de Colón, analizó lo que significa disputar un cruce de estas características: “Es un día muy especial jugar el clásico. Así se lo toman los chicos. Es un partido diferente por lo que se genera. Me gusta que mis equipos lo jueguen igual que cualquier otro, pero esta semifinal tiene todos los condimentos para que sea un encuentro importantísimo”, expresó en diálogo con EME Deportivo.

LEER MÁS: Colón y las posibles variantes para visitar a Talleres de Remedios de Escalada

El DT sabalero también destacó la relevancia que tiene esta competencia para las instituciones de la provincia: “La Copa Santa Fe es un torneo accesible y nuestros clubes deben apuntar a estos objetivos. Está bueno tenerlos como metas deportivas”.

La ausencia de hinchas en las tribunas

Más allá de la expectativa deportiva, Minella no dejó pasar por alto la ausencia de público en las tribunas, factor que sin dudas le quita parte del color tradicional a un clásico de esta magnitud.

LEER MÁS: Medrán tiene a casi todo el plantel de Colón a disposición

Con un lugar en la final en juego, Colón y Unión volverán a cruzarse en una instancia decisiva, esta vez con sus formaciones de Reserva, en un choque que promete emociones pese al marco atípico.

Colón Minella Copa Santa Fe
Noticias relacionadas
minella y su balance tras su paso por la primera de colon: erramos en la toma de decisiones

Minella y su balance tras su paso por la Primera de Colón: "Erramos en la toma de decisiones"

El DT de Colón Ezequiel Medrán podrá contar con todo el plantel salvo Christian Bernardi.

Medrán tiene a casi todo el plantel de Colón a disposición

Colón jugará tres domingos consecutivos.

La agenda confirmada para los próximos tres partidos que jugará Colón

ivan ojeda, la joya de la reserva que pisa fuerte en colon

Iván Ojeda, la joya de la Reserva que pisa fuerte en Colón

Lo último

La industria de Santa Fe retrocedió 5,2% en julio: casi seis de cada diez ramas productivas redujeron su actividad

La industria de Santa Fe retrocedió 5,2% en julio: casi seis de cada diez ramas productivas redujeron su actividad

El empleo privado registrado en Santa Fe cayó en junio y acumula 12 mil puestos menos desde diciembre de 2023

El empleo privado registrado en Santa Fe cayó en junio y acumula 12 mil puestos menos desde diciembre de 2023

A la Reserva de Unión se le escapó en el final y piensa en el clásico de Copa Santa Fe

A la Reserva de Unión se le escapó en el final y piensa en el clásico de Copa Santa Fe

Último Momento
La industria de Santa Fe retrocedió 5,2% en julio: casi seis de cada diez ramas productivas redujeron su actividad

La industria de Santa Fe retrocedió 5,2% en julio: casi seis de cada diez ramas productivas redujeron su actividad

El empleo privado registrado en Santa Fe cayó en junio y acumula 12 mil puestos menos desde diciembre de 2023

El empleo privado registrado en Santa Fe cayó en junio y acumula 12 mil puestos menos desde diciembre de 2023

A la Reserva de Unión se le escapó en el final y piensa en el clásico de Copa Santa Fe

A la Reserva de Unión se le escapó en el final y piensa en el clásico de Copa Santa Fe

El Pulga Rodríguez, ¿otra vez afuera de los 11 de Colón?

El Pulga Rodríguez, ¿otra vez afuera de los 11 de Colón?

Traidor y mentiroso: la dura respuesta de Toviggino a las disculpas de Fassi para Tapia

"Traidor y mentiroso": la dura respuesta de Toviggino a las disculpas de Fassi para Tapia

Ovación
El Pulga Rodríguez, ¿otra vez afuera de los 11 de Colón?

El Pulga Rodríguez, ¿otra vez afuera de los 11 de Colón?

Unión mira de reojo la situación de Kevin Zenón en Boca

Unión mira de reojo la situación de Kevin Zenón en Boca

Minella, DT de la Reserva de Colón: El clásico tendrá todos los condimentos

Minella, DT de la Reserva de Colón: "El clásico tendrá todos los condimentos"

La agenda confirmada para los próximos tres partidos que jugará Colón

La agenda confirmada para los próximos tres partidos que jugará Colón

Se completó la primera fecha del Torneo Clausura Chijí Serenotti

Se completó la primera fecha del Torneo Clausura Chijí Serenotti

Policiales
La policía frustró el robo en un kiosco y detuvo al sospechoso dentro del hospital Cullen

La policía frustró el robo en un kiosco y detuvo al sospechoso dentro del hospital Cullen

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional