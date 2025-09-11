Minella, DT de la Reserva de Colón: "El clásico tendrá todos los condimentos"

Martín Minella, entrenador de la Reserva de Colón, se refirió al Clásico Santafesino ante Unión, que se jugará el sábado por la Copa Santa Fe.

El Clásico Santafesino volverá a ser protagonista este sábado, cuando Colón y Unión se midan en el Estadio Brigadier López, por una de las semifinales de la Copa Santa Fe. El encuentro se jugará desde las 15:30, y tendrá como gran condimento la presencia de los juveniles de ambos clubes.

En la antesala del duelo, Martín Minella , entrenador de la Reserva de Colón, analizó lo que significa disputar un cruce de estas características: “Es un día muy especial jugar el clásico. Así se lo toman los chicos. Es un partido diferente por lo que se genera. Me gusta que mis equipos lo jueguen igual que cualquier otro, pero esta semifinal tiene todos los condimentos para que sea un encuentro importantísimo”, expresó en diálogo con EME Deportivo.

El DT sabalero también destacó la relevancia que tiene esta competencia para las instituciones de la provincia: “La Copa Santa Fe es un torneo accesible y nuestros clubes deben apuntar a estos objetivos. Está bueno tenerlos como metas deportivas”.

La ausencia de hinchas en las tribunas

Más allá de la expectativa deportiva, Minella no dejó pasar por alto la ausencia de público en las tribunas, factor que sin dudas le quita parte del color tradicional a un clásico de esta magnitud.

Con un lugar en la final en juego, Colón y Unión volverán a cruzarse en una instancia decisiva, esta vez con sus formaciones de Reserva, en un choque que promete emociones pese al marco atípico.