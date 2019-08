Sudáfrica dominó y se coronó campeón

En el último cotejo en el país ante de tener que afrontar el Mundial de Japón, Los Pumas cayeron ante Sudáfrica por 46 a 13, en el estadio Padre Martearena de la provincia de Salta. El cotejo correspondió a la última fecha del Rugby Championship, y que logró tener como campeones a los Springboks.

Tras esta pobre actuación en la capital salteña, ahora Los Pumas volverán a jugar con Sudáfrica, pero en formato amistoso, en Pretoria, el próximo sábado 17 de agosto a las 12.05. Luego de ello, vendrá la preparación en Australia para el Mundial que se desarrollará en septiembre.

En el primer tiempo, el conjunto sudafricano se fue al descanso ganando por 24 a 13. El dominio de los Springboks se dió en el contacto, de modo muy notorio. El conjunto nacional no encontró nunca los caminos ni la forma para hacer frente a eso. Al margen del scrum, donde fue claramente superado, le costó conseguir fases prolijas y con corrección.

En las ocasiones que lograron hacerlo hubo algunas imperfecciones en el manejo y eso trajo desconcierto con la pelota. Otro punto claro fue que los sudafricanos dominaron en la línea de tackle. Salvo el try de Cordero convertido por Sánchez, en el cual Argentina arrancó ganando por 7 a 3, luego de un penal de Pollard, fue todo puro y exclusivamente propiedad de los de camiseta verde.

En el segundo tiempo, de entrada hubo un penal de Pollard con lo que comenzó a estirar diferencias y pasar a ganar 27 a 13. A pesar de ello, Argentina logró levantar, tuvo varias opciones frente al ingoal rival, pero su propia impericia no le permitió sumar.

Para colmo volvieron a aparecer fallas en el tackle, y eso contra una de las potencias mundiales es imposible de sostener. No caben dudas que Sudáfrica fue superior y la actuación de Los Pumas fue más que pobre.

Pumas2.jpg

Síntesis:

Los Pumas 13- Sudáfrica 46

Los Pumas: Nahuel Tetaz Chaparro, Agustín Creevy, Juan Figallo, Matías Alemanno, Marcos Kremer, Pablo Matera, Javier Ortega Desio, Facundo Isa; Tomás Cubelli y Nicolás Sánchez; Ramiro Moyano, Jerónimo De la Fuente, Matías Moroni, Santiago Cordero y Emiliano Boffelli. Entrenador: Mario Ledesma.

Luego ingresaron: Julián Montoya, Mayco Vivas, Santiago Medrano, Guido Petti, Tomás Lezana, Gonzálo Bertranou, Benjamín Urdapilleta y Joaquín Tuculet.

Sudáfrica: Trevor Nyakane, Bongi Mbonambi y Tendai Mtawarira; Franco Mostert y Eben Etzebeth; Pieter-Steph du Toit, Kwagga Smith y Duane Vermeulen; Faf de Klerk y Handré Pollard; Cheslin Kolbe, Lukhanyo Am, Damian de Allende, Makazole Mapimpi y Willie le Roux. Entrenador: Rassie Erasmus.

Luego ingresaron: Malcolm Marx, Steven Kitshoff, Frans Malherbe, RG Snyman, Francois Louw, Herschel Jantjies, Frans Steyn y Jesse Kriel.

Primer tiempo: 1', Gol de Sánchez por Try de Cordero (A); 8', 18', 25', 30', Penales de Pollard (S); 12', Try de Mbonambi (S); 16', 27', Penales de Sánchez (A); 39', Gol de Pollard por Try de él mismo (S)

Resultado Parcial: Argentina 13 - Sudáfrica 24.

Segundo tiempo: 2', Penal de Pollard (S); 12', 23', 27', Goles de Pollard por Try de él mismo, Mapimpi y Kolbe (S)

Amonestados: 7', Faf de Klerk (S)

Cancha: Estadio Ernesto Martearena (Salta)

Referee: Romain Poite (Francia)