Suramericanos: Diego Lacamoire conquistó la medalla de plata en los 1.500 metros

El mediofondista marplatense Diego Lacamoire metió un sprint demoledor en los últimos 400 metros en la pista del CARD y sumó la primera presea de la 11ª jornada para la delegación argentina.

El atletismo volvió a ser protagonista en la 11ª jornada de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y trajo consigo una de las alegrías más celebradas del día para la delegación albiceleste. En la flamante pista del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) de Santa Fe, el marplatense Diego Lacamoire se adjudicó la medalla de plata en una vibrante final de los 1.500 metros masculinos.

El atleta de 28 años completó la prueba con un tiempo de 3:47.16 , quedando a tan solo 1.11 segundos del uruguayo Valentín Soca, quien se adjudicó el oro con una marca de 3:46.05. El podio lo completó el ecuatoriano Gerson Montes con el bronce (3:47.71), tras ganarle una batalla cabeza a cabeza en los metros finales al colombiano Frank Durán.

Una remontada letal sobre el final de Diego Lacamoire

La carrera tuvo un desarrollo táctico impecable por parte del representante argentino. Tras mantenerse agazapado en el pelotón principal durante el tramo medio de la competencia, Lacamoire ejecutó un cambio de ritmo categórico al ingresar al último giro: aceleró en los 400 metros finales, escalando del cuarto al segundo lugar para cruzar la meta en una definición para el infarto.

Esta conquista marca un hito personal para el marplatense. Tras su participación en la edición de Asunción 2022, Lacamoire logra colgarse su primera medalla suramericana, enriqueciendo un palmarés destacado que ya cuenta con dos títulos sudamericanos, un subcampeonato continental y un séptimo puesto en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

El atletismo argentino sigue sumando en Santa Fe

Con la actuación de Lacamoire, la pista del CARD sigue dándole alegrías al equipo nacional. Se trata de la cuarta medalla que aporta el atletismo para Argentina en estos Juegos, sumándose a un medallero que ya registraba:

Matías Reynaga: Medalla de plata en los 10.000 metros masculinos.

Relevo Mixto 4x100m: Medalla de plata obtenida por el cuarteto integrado por Lucas Villegas, Milagros D'Amico, Tomás Mondino y Guillermina Cossio.

Nélida Peñaflor: Medalla de bronce en los 10.000 metros femeninos.

El atletismo continuará con su actividad en la capital santafesina, donde la delegación albiceleste buscará seguir estirando su cosecha de preseas con el empuje de la gente en las tribunas.