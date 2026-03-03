Apresaron a un hombre de 37 años que golpeó en la cabeza con una barreta de hierro al delincuente que entró a robar a su casa

Sucedió a las 4.30 de la mañana de este martes en medio de la tormenta. Un hombre, propietario de una vivienda, sorprendió a un ladrón robando en el patio de su casa y lo golpeó

Un delincuente pelea por su vida luego de recibir un fuerte golpe en la cabeza cuando intentaba robar en una vivienda de Santo Tomé . El propietario del inmueble, de 37 años, fue aprehendido preventivamente y su situación procesal será definida en las próximas horas.

El hecho ocurrió alrededor de las 4.30 de la madrugada de este martes, en una casa ubicada sobre calle Zavalla al 1400. El intruso ingresó al patio de la vivienda con fines de robo y fue sorprendido por el dueño , quien lo agredió violentamente y lo golpeó en la cabeza con una barreta de hierro.

Como consecuencia del ataque, el ladrón quedó tendido en el lugar con un traumatismo de cráneo severo. Fue asistido por un médico del SIES 107 y trasladado de urgencia al Hospital José María Cullen.

Internado y en estado delicado

Al llegar al nosocomio público, el herido fue recibido por el equipo de emergentología, intubado y posteriormente ingresado al quirófano central cerca de las 11 para ser sometido a una intervención quirúrgica. Permanece internado en estado crítico y no fue identificado oficialmente.

El relato de la madre

La madre del propietario relató a UNO Santa Fe que fue despertada por los gritos de su hijo. “Mamá, llamá a la Policía urgente. Nos quisieron robar el motor del bombeador y ya robó las canillas”, le dijo el hombre, según contó. También aseguró que el mismo individuo habría cometido otro robo en la zona previamente. “La Policía llegó rápido. Mi hijo golpeó al delincuente con una barreta de hierro. Esto pasó dentro de mi casa”, expresó.

Situación judicial

Efectivos de la Subcomisaría 9ª acudieron al lugar y aprehendieron preventivamente al dueño de casa. La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital y al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación.

El fiscal ordenó la realización de un informe médico sobre el estado del herido y dispuso que el propietario permanezca privado de su libertad hasta tanto se resuelva su situación procesal, lo que podría definirse durante la jornada de este martes.