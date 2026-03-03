Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón lanza su primer torneo de baby fútbol en el Rafael Batres

Nuevos proyectos en Colón: presentó la edición inaugural del certamen infantil 2026, destinado a las categorías 2017 y 2018.

3 de marzo 2026 · 15:45hs
Colón oficializó en sus redes la realización del primer Torneo de Baby Fútbol 2026, una iniciativa que apunta a fortalecer la captación y el desarrollo formativo en edades tempranas. El certamen comenzará el 3 de marzo y se disputará los martes y jueves desde las 19 en el estadio Rafael Batres.

Formato y competencia

El campeonato estará destinado a las categorías 2017 y 2018, bajo la modalidad 7 vs 7 con cinco suplentes por equipo. El sistema de disputa será todos contra todos en formato octogonal, con instancias finales que definirán las distintas copas según la posición en la tabla general.

Habrá Copa de Oro para el primero y segundo, Copa de Plata para el tercero y cuarto, Copa de Bronce para el quinto y sexto, y Copa Estímulo para el séptimo y octavo. Todos los equipos recibirán trofeos y cada niño será premiado con su medalla, en una clara apuesta a la inclusión y el reconocimiento colectivo.

Organización y marco institucional

Desde Infantiles del club informaron que la inscripción será sin costo, un dato relevante en tiempos donde la competencia formativa suele implicar elevados gastos logísticos. Además, el torneo contará con cobertura médica en el predio, servicio de cantina y estacionamiento.

En línea con una política de orden y cuidado, no se permitirá la venta ni el consumo de alcohol dentro del estadio, ni el ingreso con mascotas. La dirigencia busca consolidar un espacio seguro, competitivo y formativo, entendiendo que el semillero no solo proyecta futbolistas, sino también valores y pertenencia institucional.

