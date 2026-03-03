Uno Santa Fe | Santa Fe | Enfermería

Alta demanda en Enfermería: 5.448 preinscriptos para 1.800 vacantes y un propedéutico para el ingreso

Más de 5.400 aspirantes participaron del proceso público de admisión a las tecnicaturas dependientes de los ministerios de Salud y Educación. El ingreso será por sorteo y este año se incorporará un curso de nivelación obligatorio antes del inicio formal de la carrera.

3 de marzo 2026 · 15:25hs
El Gobierno de la Provincia de Santa Fe realizó este martes el sorteo de vacantes para el ciclo lectivo 2026 de las Escuelas de Enfermería, en un proceso que volvió a evidenciar la alta demanda por una de las profesiones clave del sistema sanitario.

Las preinscripciones alcanzaron un total de 5.448 aspirantes en todo el territorio provincial, que compitieron por 1.870 vacantes disponibles.

El acto se desarrolló en la sala de la Lotería de la Provincia y fue transmitido en vivo por el canal oficial de YouTube del Gobierno, con el objetivo de garantizar transparencia en la asignación de cupos.

Accidentes de moto en Santa Fe: bajaron 25% las lesiones graves en la cabeza que requieren terapia intensiva

El mecanismo de selección por sorteo se aplica luego de una depuración de datos de los interesados y contempla además la designación de reemplazantes ante eventuales bajas de quienes no concreten su inscripción tras resultar beneficiados.

La secretaria de Salud provincial, Andrea Uboldi, destacó el carácter estratégico de la formación. “Desde el Gobierno de la Provincia tenemos un compromiso con la formación y la necesidad de contar con profesionales en enfermería”, señaló, al tiempo que recordó que existen tecnicaturas tanto en el ámbito del Ministerio de Salud como en el de Educación.

La funcionaria remarcó que “Enfermería es una de las profesiones más necesitadas y buscadas en todo el mundo”, en un contexto marcado por los cambios demográficos y el envejecimiento poblacional. Además, explicó que los egresados podrán desempeñarse tanto en el sistema público como en el privado, con posibilidades de especialización en áreas como salud mental, neonatología o terapia intensiva.

Nuevo propedéutico obligatorio

Como novedad para este ciclo, el Gobierno incorporará un curso propedéutico obligatorio, una instancia de nivelación que se desarrollará luego del sorteo y la verificación de documentación.

“Se va a brindar un propedéutico que nos va a permitir conocer de dónde viene cada uno de estos aspirantes y si realmente conoce a qué aspira estudiar”, explicó Uboldi. El objetivo es ordenar el ingreso y fortalecer la formación inicial de los futuros estudiantes.

En la misma línea, la jefa provincial de Enfermería, María Soledad Insaurralde, subrayó que el sorteo anual, coordinado entre los ministerios de Salud y Educación, “da transparencia al proceso y permite ordenar los ingresos teniendo en cuenta la demanda”. Además, indicó que se busca formar profesionales con un perfil orientado a la seguridad del paciente y la vocación de cuidado.

Tras el sorteo, el cronograma continuará con la publicación de los listados de ingresantes el 5 de marzo en la web oficial del Gobierno y en cada escuela.

El curso propedéutico se dictará entre el 9 y el 20 de marzo, mientras que la instancia de evaluación de aprendizajes está prevista para el 25 de marzo, paso previo al inicio formal del ciclo lectivo.

