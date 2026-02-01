Talleres cayó ante Platense y pagó caro el VAR y un blooper defensivo

La T perdió 2-1 en el Kempes por el Torneo Apertura 2026, en un partido que lo tuvo como protagonista, pero quedó condicionado por un penal revisado por el VAR y un error insólito en el cierre.

Talleres sufrió su segunda derrota consecutiva en el Torneo Apertura 2026 al caer 2-1 frente a Platense en el Mario Alberto Kempes . El equipo de Carlos Tevez fue superior en largos pasajes, pero el VAR , la falta de contundencia y un blooper defensivo terminaron inclinando la balanza.

Cuando la Talleres parecía tener el control del juego, Platense se puso en ventaja mediante un penal sancionado por el VAR . La infracción, una mano sin intención en el área, fue revisada y cobrada, y Ignacio Vázquez no falló desde los doce pasos. El gol alteró el plan del local y le dio tranquilidad al Calamar.

En el inicio del segundo tiempo, Talleres salió decidido a revertir la historia. Con mayor intensidad y dominio territorial, encontró el 1-1 tras una buena jugada colectiva que culminó Depietri con un certero cabezazo. Bajo una intensa lluvia, el equipo cordobés pasó a manejar el ritmo del partido y arrinconó a la visita.

Un blooper que sentenció la derrota de Talleres

Cuando el segundo gol parecía cercano, llegó el golpe inesperado. A falta de pocos minutos, un choque entre Guido Herrera y Palomino derivó en un error fatal: el arquero perdió la pelota y Báez, en contra de su propio arco, selló el 2-1 definitivo para Platense. Un desenlace cruel para un Talleres que hizo méritos, pero volvió a quedarse con las manos vacías.

El resultado dejó señales de alerta en la T: buen funcionamiento por momentos, pero errores puntuales que cuestan caro. Carlos Tevez deberá trabajar en la eficacia y la solidez defensiva para evitar que, como en el Kempes, un partido favorable termine en derrota.