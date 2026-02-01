Talleres sufrió su segunda derrota consecutiva en el Torneo Apertura 2026 al caer 2-1 frente a Platense en el Mario Alberto Kempes. El equipo de Carlos Tevez fue superior en largos pasajes, pero el VAR, la falta de contundencia y un blooper defensivo terminaron inclinando la balanza.
Talleres cayó ante Platense y pagó caro el VAR y un blooper defensivo
La T perdió 2-1 en el Kempes por el Torneo Apertura 2026, en un partido que lo tuvo como protagonista, pero quedó condicionado por un penal revisado por el VAR y un error insólito en el cierre.
Por Ovación
El VAR y un penal que cambió el desarrollo del partido
Cuando la Talleres parecía tener el control del juego, Platense se puso en ventaja mediante un penal sancionado por el VAR. La infracción, una mano sin intención en el área, fue revisada y cobrada, y Ignacio Vázquez no falló desde los doce pasos. El gol alteró el plan del local y le dio tranquilidad al Calamar.
En el inicio del segundo tiempo, Talleres salió decidido a revertir la historia. Con mayor intensidad y dominio territorial, encontró el 1-1 tras una buena jugada colectiva que culminó Depietri con un certero cabezazo. Bajo una intensa lluvia, el equipo cordobés pasó a manejar el ritmo del partido y arrinconó a la visita.
Un blooper que sentenció la derrota de Talleres
Cuando el segundo gol parecía cercano, llegó el golpe inesperado. A falta de pocos minutos, un choque entre Guido Herrera y Palomino derivó en un error fatal: el arquero perdió la pelota y Báez, en contra de su propio arco, selló el 2-1 definitivo para Platense. Un desenlace cruel para un Talleres que hizo méritos, pero volvió a quedarse con las manos vacías.
El resultado dejó señales de alerta en la T: buen funcionamiento por momentos, pero errores puntuales que cuestan caro. Carlos Tevez deberá trabajar en la eficacia y la solidez defensiva para evitar que, como en el Kempes, un partido favorable termine en derrota.