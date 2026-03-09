Humberto Grondona apuntó contra Andrés Fassi y generó polémica en el fútbol argentino

El exentrenador, Humberto Grondona, cuestionó duramente al presidente de Talleres y criticó su postura frente a la conducción de la AFA.

El exdirector técnico Humberto Grondona lanzó duras críticas contra el presidente de Talleres de Córdoba , Andrés Fassi , y calificó su postura frente a la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino como “ una vergüenza ”. Sus declaraciones, en medio de las tensiones dirigenciales del fútbol argentino, generaron un fuerte revuelo en el ambiente deportivo.

Durante una entrevista radial, Grondona cuestionó el cambio de postura del dirigente cordobés frente a la actual conducción del fútbol argentino encabezada por Claudio Tapia . El exentrenador, hijo del histórico dirigente Julio Grondona , sostuvo que el comportamiento del presidente de Talleres resulta contradictorio respecto de posiciones anteriores dentro de la estructura dirigencial.

En su análisis, el exseleccionador juvenil expresó que la actitud del mandatario del club cordobés representa, a su entender, una postura poco coherente dentro del debate político del fútbol argentino, en un contexto marcado por diferencias entre distintos sectores de la dirigencia.

El contexto político dentro de la AFA

Las declaraciones de Grondona aparecen en un momento de tensión institucional dentro del fútbol argentino, especialmente tras las diferencias entre algunos clubes importantes y la conducción de la AFA.

Uno de los episodios recientes que expuso esas fricciones fue la postura adoptada por River Plate, que se distanció de algunas instancias de discusión dentro del Comité Ejecutivo de la entidad. Según Grondona, ese conflicto podría sumar nuevos protagonistas en el futuro, ya que otros clubes también analizan su posicionamiento dentro de la estructura dirigencial del fútbol argentino.

La situación económica de los clubes del fútbol argentino

En su análisis, el exentrenador también se refirió a la delicada situación económica que atraviesan muchas instituciones del país. Grondona aseguró que, salvo algunas excepciones, gran parte de los clubes de Primera División enfrenta dificultades financieras que complican el funcionamiento cotidiano de las instituciones.

Entre las entidades que, según su visión, logran sostener un equilibrio económico aparecen Boca Juniors y River Plate, mientras que otros clubes dependen en mayor medida de ingresos extraordinarios o transferencias de futbolistas. También mencionó el caso de Lanús, que recientemente obtuvo ingresos importantes tras la venta de uno de sus jugadores, lo que permitió mejorar su situación financiera.

El reclamo por los recursos en la Primera Nacional

Otro de los puntos que abordó Grondona fue el reparto de recursos en la Primera Nacional, la segunda categoría del fútbol argentino. El exentrenador señaló que muchos clubes del ascenso reciben ingresos insuficientes para sostener sus estructuras, especialmente en lo relacionado con los gastos operativos y los costos de traslado para disputar los partidos. Según explicó, los viajes representan uno de los principales problemas para las instituciones del interior, que deben afrontar distancias largas y costos elevados para competir durante toda la temporada.

El rol del apoyo estatal y privado en los clubes del interior

En ese contexto, Grondona remarcó que varias instituciones del interior del país logran sostenerse gracias al apoyo de distintos actores locales. Gobiernos provinciales, municipios, entidades bancarias o empresas privadas suelen colaborar con aportes económicos que permiten cubrir parte de los gastos que demanda el funcionamiento de los clubes.

Para el exentrenador, ese respaldo resulta clave para que muchas instituciones puedan mantenerse competitivas dentro de las categorías del fútbol argentino, especialmente en el ascenso. Las declaraciones de Humberto Grondona, cargadas de críticas hacia la dirigencia actual y hacia el presidente de Talleres, volvieron a poner en primer plano las disputas políticas y económicas que atraviesan al fútbol argentino.