Talleres no pudo ganarle a Riestra y Unión quedó 3°

Talleres dejó pasar la chance de ganar y acercarse a Vélez, ya que no hizo méritos para lograrlo. No tuvo claridad en ataque y pareció conformarse con la igualdad. Pese a la posición que ostenta en la tabla, la T no tuvo ideas para imponer su juego. Por su parte, Riestra le cedió la pelota a Talleres y se dedicó a defender, sumando un punto que le permite quedar 7° con 29 unidades.

