Facu Sánchez: "Se hizo una bola negativa tan grande en Colón que no se pudo controlar"

Facundo Sánchez, jugando en Libertad de San Jerónimo Norte, dejó su reflexión por el mal 2025 de Colón: "Los pibes en Santa Fe tenían que vivir encerrados"

Facundo Sánchez tomó una decisión que venía madurando desde hacía tiempo: dejar el fútbol profesional. Después de integrar el plantel de Colón que pasó de ilusionarse con el ascenso a terminar luchando por la permanencia en la Primera Nacional en 2025, decidió cambiar de rumbo y continuar su carrera en Libertad de San Jerónimo Norte .

En una charla con Matías Zuñez , el exjugador rojinegro, radicado en su Sa Pereira natal, repasó los motivos que lo llevaron a regresar al Sabalero, recordó sus primeros pasos en el club y describió el desgaste que significó atravesar una temporada que terminó muy lejos de las expectativas. Un año que, según reconoció, terminó influyendo directamente en su determinación de no continuar en el fútbol profesional.

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“Todo fue con la ilusión de ascender. Ni hablar con el plantel que se había armado. Entonces tomé el desafío y salió como salió. Creo que ni el más pesimista podía imaginar que saldría todo así”, expresó. Y agregó: “Si quizás no se podía estar arriba, al menos estar peleando ahí, pero impensado que fuera todo lo contrario y fue duro. Ni hablar en mi caso, que había resignado cosas para volver. Muy duro”.

Facundo Sánchez habló de lo mal que terminó el ciclo de Colón en 2025. Prensa Colón

El regreso a Colón y una ilusión que terminó golpeada

La vuelta al Rojinegro tenía un significado especial para Sánchez. Había dejado una puerta abierta durante años y sentía que era el momento indicado para regresar, tanto por lo deportivo como por su vida familiar. “Siempre me quedó la espinita de volver, porque fue el club del que salí y ya con la posibilidad de que mi nene pueda ir por la cercanía como mi pueblo. Que la familia pueda estar y eso hizo que me decante por la opción de Colón”, contó.

La idea era prolongar su carrera algunos años más y cerrar esa etapa con la camiseta rojinegra. “Cuando volví pensé: vamos a dar pelea y sigo unos años más para luego retirarme ahí”, recordó.

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El comienzo de la temporada alimentó esa expectativa, pero el panorama cambió con el correr de los meses. Sánchez señaló que la salida de Pata Pereyra alteró el ambiente del plantel, mientras que la llegada de Andrés Yllana coincidió con una lesión que lo mantuvo alejado de las canchas durante aproximadamente tres meses.

“Empezamos bien el año y me sentí bien. Cuando se va Pata el ambiente se puso raro. Llegó Yllana y yo me lesiono en un hueso del arco del pie, algo que nunca me había pasado, y estuve como tres meses afuera. A partir de ahí se hizo todo muy difícil”, relató.

“Había una energía negativa desde que entrabas al predio”

En su análisis, Sánchez hizo hincapié en el clima que se fue instalando alrededor del equipo a medida que los resultados no acompañaban. La presión, las dificultades deportivas y el deterioro del contexto terminaron convirtiendo la temporada en una experiencia muy difícil de sobrellevar. “Se hizo una bola muy grande, con una energía negativa ya desde que entrabas al predio. Yo estaba acá, en Sa Pereira, pero los chicos en Santa Fe tenían que vivir encerrados”, describió.

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El exdefensor insistió en que aquella sensación se extendía a distintos ámbitos y que el grupo no logró revertirla. “Una energía negativa en cada lugar donde entrabas y se hizo una bola tan grande que no se pudo controlar. El año terminó de la manera que nadie esperaba y fue muy duro”, sostuvo.

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La campaña dejó una huella que fue más allá de lo futbolístico. Para Sánchez, que había apostado por regresar a Colón con la expectativa de pelear por el ascenso, el desenlace tuvo un impacto personal profundo. “Quizás producto de esto vino la decisión de no seguir jugando profesionalmente”, reconoció.

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De la Primera Nacional a Libertad de San Jerónimo Norte

La determinación de dejar el profesionalismo no estuvo relacionada con la falta de propuestas. Según explicó, recibió ofertas para continuar en la Primera Nacional, pero ya no encontraba la motivación necesaria para afrontar otra etapa de exigencia. “Cuando tomé la decisión de no seguir jugando profesionalmente, por más que tuve ofertas de la Primera Nacional, no lo sentía. Lo único que me hubiera gustado era volver a Grecia, donde mi familia siempre estuvo cómoda. Acá en Argentina lo veía difícil, sobre todo después del final, que fue muy duro. Entonces con el correr de los meses me fui sintiendo más seguro de la decisión”, explicó.

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En ese proceso apareció Libertad de San Jerónimo Norte, una alternativa que le permitió seguir vinculado al fútbol desde otro lugar y con un entorno conocido. “Se dio la particularidad de que Libertad de San Jerónimo iniciaba un lindo proyecto, además que tenía gente amiga, y probé. Primero iba de a poco, porque al comienzo no tenía ganas de hacer nada. Me fue cambiando el humor y creo que es positivo para la transición del final. Así que lo tomé como diversión como siempre, pero con compromiso”, señaló.

Un debut que permanece intacto en el recuerdo

Más allá del desenlace de su última experiencia en Colón, Sánchez conserva intactos los recuerdos de sus primeros pasos con la camiseta rojinegra. Su debut profesional llegó el 9 de mayo de 2009, ante San Martín de Tucumán, cuando tenía apenas 19 años y el entrenador era Antonio Mohamed. “La camiseta del debut la tengo encuadrada en la casa de mis viejos. Tenía 19 años y fue el Turco Mohamed el que me hizo debutar. Un recuerdo que no se va a borrar nunca”, evocó.

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Aquel momento representa una parte imborrable de su historia con el Sabalero. Una relación que lo llevó a regresar años después con la ilusión de ayudar al club a recuperar su lugar, pero que terminó marcada por una temporada tan inesperada como dolorosa.