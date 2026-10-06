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La emoción de Messi y Scaloni en el Himno Nacional Argentino frente a Benín

El capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, y el DT, Lionel Scaloni, se emocionaron hasta las lágrimas al momento de sonar el Himno Nacional ante Benín

6 de octubre 2026 · 21:33hs
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La emoción de Messi y Scaloni en el Himno Nacional Argentino frente a Benín

El capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, y el técnico, Lionel Scaloni, se mostraron emocionados hasta el punto de soltar lágrimas al momento de entonar el Himno Nacional Argentino frente a Benín.

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En la noche de su despedida, Messi intentó aguantar las lágrimas, pero no lo logró. Cuando sonaron las estrofas de la canción patriótica, el astro rosarino no pudo cantarlo por la emoción que lo invadía.

Al capitán de la Selección se lo pudo observar con los ojos lagrimosos, que fue acompañado de sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro Messi; además de las tribunas del Monumental repletas de hinchas.

En cuanto al estadio, lo vivió cantando el himno nacional a todo pulmón, el cual fue interpretado por el excombatiente en la guerra de Malvinas, Fabio Santana, quien lo anunció el pasado lunes en sus redes sociales.

En la previa del encuentro, varias bandas hicieron vibrar al público, aunque uno de los momentos de mayor euforia se vivió cuando miles de hinchas que pudieron conseguir su entrada para ingresar al Estadio Monumental se pusieron a cantar "el que no salta es un inglés".

Messi Lionel Scaloni Himno Nacional
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