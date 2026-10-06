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Unión ya tiene árbitro para jugar contra Defensa en el 15 de Abril

La Liga Profesional dio a conocer las designaciones de árbitros de la fecha 12 del Clausura, donde Unión se medirá contra Defensa en el 15 de Abril

Ovación

Por Ovación

6 de octubre 2026 · 21:00hs
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Unión ya tiene árbitro para jugar contra Defensa en el 15 de Abril

Este martes por la tarde, la Liga Profesional dio a conocer las designaciones arbitrales para la fecha 12 del Clausura, donde Unión recibirá el viernes a Defensa y Justicia. Es así como el viernes, a las 21.45, Darío Herrera se presentará en el 15 de Abril.

Estará acompañado por sus asistentes Iván Núñez y Daniel Zamora. El cuarto será Facundo Rojo Casal. El VAR estará a cargo de Sebastián Habib y, el AVAR, de Javier Mihura.

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¿Cómo le fue a Unión con Darío Herrera?

En el historial lo controló 28 veces, con 11 triunfos, 12 empates y cinco derrotas. La última vez: 3 de abril de 2026, en el triunfo del Tate en Santa Fe ante Riestra 2-0, con goles de Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.

Fecha 12

Viernes 9 de octubre

14.30 Aldosivi – Sarmiento (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Diego Romero

Cuarto árbitro: Joaquin Gil

VAR: Álvaro Carranza

AVAR: Franco Morón

18.00 Gimnasia – Atlético Tucumán (Zona B) (ESPN Premium)

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo

Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias

VAR: Germán Delfino

AVAR: Lucas Comesaña

19.30 Instituto – Boca (Zona A) (TNT Sports)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

VAR: Yamil Possi

AVAR: Adrián Delbarba

21.45 Unión – Defensa y Justicia (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Iván Núñez

Árbitro asistente 2: Daniel Zamora

Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Javier Mihura

Sábado 10 de octubre

15.45 Barracas Central – Huracán (Zona B) (ESPN Premium)

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti

Cuarto árbitro: Mariano Negrete

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Javier Delbarba

17.00 Central Córdoba – Estudiantes (Zona A) (TNT Sports)

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Diego Martin

Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti

Cuarto árbitro: Alejandro Scionti

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Juan Nebbietti

19.15 Tigre – Banfield (Zona B) (TNT Sports) (ESPN Premium)

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: Agustín Panizza

VAR: Fabrizio Llobet

AVAR: Nelson Sosa

21.30 River – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) (ESPN Premium)

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Nicolás Mastroieni

VAR: Andrés Merlos

AVAR: Diego Romero

Domingo 11 de octubre

14.45 San Lorenzo – Deportivo Riestra (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Bruno Amiconi

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Marcelo Bistocco

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Nahuel Viñas

AVAR: Carlos Córdoba

17.00 Platense – Argentinos (Interzonal) (ESPN Premium)

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri

Cuarto árbitro: Gabriel Gutierrez

VAR: Juan Pafundi

AVAR: Gastón Suárez

17.00 Rosario Central – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Enzo Gutierrez

VAR: José Carreras

AVAR: Diego Verlota

19.15 Racing – Belgrano (Zona B) (ESPN Premium)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Federico Lapalma

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Mariano Ascensi

21.30 Talleres – Independiente (Zona A) (TNT Sports)

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Hugo Páez

Árbitro asistente 2: Iván Aliende

Cuarto árbitro: Valentín Pompei

VAR: Laura Fortunato

AVAR: Ignacio Cuicchi

Lunes 12 de octubre

16.00 Lanús – Vélez (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Sebastián Martínez

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Mario Bardina

Cuarto árbitro: Maximiliano López Monti

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Javier Uziga

18.30 Gimnasia (Mza.) – Newell’s (Zona A) (TNT Sports)

Árbitro: Juan Cruz Robledo

Árbitro asistente 1: Eric Grunmann

Árbitro asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Ulises Jerónimo

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Julián Beligoy

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