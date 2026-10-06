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La reserva de Unión cortó la mala racha con una goleada a Banfield y sueña con los playoffs

La reserva de Unión le puso fin a la racha de dos derrotas en fila con el triunfo 5-0 ante Banfield en Santa Fe por la fecha 12 del Clausura Proyección

Ovación

Por Ovación

6 de octubre 2026 · 17:17hs
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La reserva de Unión cortó la mala racha con una goleada a Banfield y sueña con los playoffs

Prensa Unión

ld La reserva de Unión necesitaba una reacción y la encontró a lo grande este martes por la tarde en la Tatenguita, al golear 5-0 a Banfield por la fecha 12 de la Zona A del Clausura Proyección y volvió a ponerse en carrera por un lugar en los playoffs.

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Después de dos derrotas consecutivas, el Rojiblanco logró cortar la racha negativa con una actuación contundente. Jesús Schalbetter (dos), Tomás Torres, Ricardo Solbes e Ignacio Isla marcaron los goles de una victoria que le permitió al Tate recuperar confianza y sumar tres puntos fundamentales en la recta final de la fase regular.

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El triunfo también tuvo un impacto directo en la tabla. Unión llegó a los 16 puntos y quedó a solamente una unidad de Vélez, que ocupa actualmente el último puesto de clasificación a los playoffs, aunque el conjunto de Liniers todavía tiene pendiente su partido.

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Con dos jornadas por delante, la Tatenguita vuelve a mirar hacia arriba y sabe que depende de una buena cosecha en el cierre para intentar meterse entre los equipos que continuarán compitiendo por el título. La próxima estación será fuera de casa. Unión visitará a Talleres el jueves 15 de octubre, desde las 17, en un partido que puede resultar determinante para mantener vivo el sueño de los playoffs.

Así formó la reserva de Unión

Unión Reserva Banfield
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