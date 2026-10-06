Jorge Baliño vuelve a dirigir a Colón después de dos años

Este martes se dieron a conocer los árbitros que dirigirán la fecha 33 del Torneo de la Primera Nacional en el que el Sabalero jugará como visitante ante Mitre de Santiago del Estero

El próximo domingo, por la 33° fecha del Torneo de la Primera Nacional, Colón visitará desde las 17 a Mitre de Santiago del Estero y dicho cotejo será arbitrado por Jorge Baliño.

El experimentado juez estará acompañado por Joaquín Badano como primer asistente, en tanto que Hernán Vallejos será el segundo asistente. Y Federico Guaymas será el cuarto árbitro.

Los antecedentes de Baliño dirigiendo a Colón

Las estadísticas indican que Baliño dirigió a Colón en 24 partidos, de los cuales, el Sabalero ganó siete, empató nueve y perdió los ocho restantes.

La realidad indica que hace dos años, que Baliño no dirige al elenco rojinegro. La última vez fue el 15 de septiembre del 2024 en la derrota como local por 2-0 ante Brown de Adrogué.

Mientras que el anterior antecedente, fue el 18 de agosto de 2024, en la victoria 1-0 ante Gimnasia de Mendoza en el estadio Brigadier López.