TC: Canapino comenzó con un triunfo la Copa Oro y sumó su segunda victoria consecutiva

El piloto de Chevrolet se impuso en la final del Turismo Carretera, llevada a cabo en San Luis. Julian Santero y Santiago Mangoni completaron el podio.

14 de septiembre 2025 · 15:55hs
El piloto argentino Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) consiguió este domingo su segunda victoria consecutiva en la undécima fecha del Turismo Carretera llevada a cabo en San Luis, que además marcó el inicio de la Copa Oro 2025.

Julián Santero (Ford Mustang) y Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro) completaron el podio en el autódromo Rosendo Hernández.

El Titán comenzaba en la primera fila en la carrera final junto a Santero. Allí, el de Arrecifes logró imponerse en la primera curva y se estableció como líder de la contienda.

No obstante, el auto de seguridad debió ser desplegado producto de un fuerte golpe de Diego De Carlo (Chevrolet Camaro) en el décimo giro. Por su parte, Mariano Werner (Ford Mustang) tuvo que abandonar la competencia por la temperatura de su vehículo.

En el relanzamiento, Canapino volvió a demostrar firmeza al volante para ganarle el duelo nuevamente a Santero y liderar la carrera hasta el final. De esta manera, el piloto de 35 años logró su tercera victoria de la temporada.

En cuanto a la Copa Oro, el corredor de Canning Motorsport quedó puntero con 61 puntos por los dos festejos obtenidos previamente en Concepción de Uruguay y Buenos Aires. En tanto, Santero sumó 44 unidades y quedó como escolta, aunque comenzó el torneo sin puntaje acumulado.

Top 10 del Turismo Carretera llevado a cabo en San Luis:

1 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET (CAMARO): 39;36.125

2 SANTERO JULIÁN FORD (MUSTANG): +1.610

3 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET (CAMARO): +1.903

4 LAMBIRIS MAURICIO FORD (MUSTANG): + 3.098

5 FRITZLER OTTO TOYOTA: +3.524

6 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET (CAMARO): +4.223

7 MARTÍNEZ AGUSTÍN FORD (MUSTANG): +5.600

8 ROSSI MATÍAS TOYOTA: +8.472

9 LANDA MARCOS CHEVROLET (CAMARO) : +9.838

10 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE (CHALLENGER): +10.592

Tabla Copa Oro tras el circuito de San Luis:

1 Agustín Canapino 61 pts.

2 Julián Santero 44

3 Mauricio Lambiris 43

4 Otto Fritzler 42.5

5 Santiago Mangoni: 38.5

6 Christian Ledesma: 33

7 Matías Rossi: 30.5

8 Juan Martín Trucco: 29.5

9 Marcos Landa: 29

10 Germán Todino: 25

11 Marcelo Agrelo: 23

12 José Manuel Urcera: 22.5

13 Jeremías Olmedo: 21

14 Mariano Werner: 10

15 Valentín Aguirre: 4

