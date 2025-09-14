Unión le ganó a Gimnasia en La Plata y se subió a la punta de la Zona A

Unión hizo pata ancha en La Plata, donde le ganó a Gimnasia por 3-1, con los goles de Del Blanco, Tarragona y Martínez, para convertirse en líder de la Zona A del Clausura.

Unión hizo pata ancha en La Plata, donde le ganó a Gimnasia por 3-1, en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, donde se prendió en la punta de la Zona A y dio otro paso clave para mantenerse en Primera División. El Tate, que no ganaba tres partidos al hilo como visitante desde hacía 25 años, lo ganó con los tantos de Mateo Del Blanco (ST 2'), Cristian Tarragona (ST 12') y Mauricio Martínez (ST 17'). Marcelo Torres (ST 7') lo había empatado parcialmente para el local.

Unión salió desde el primer minuto decidido a jugar en terreno enemigo, apretando bien arriba a Gimnasia. En ese contexto, rápidamente llamó la atención de su rival, debido a que hubo un evidente y claro offside en la jugada previa que terminó con la primera conquista. Pero se trató de la primera, más allá que a los 6' respondió Nicolás Garayalde con un cabezazo que se fue apenas por arriba del arco defendido por Matías Tagliamonte.

Los primeros minutos, sin embargo, mostraron mejor a Unión, ya que ganó los duelos indivuduales, las segundas pelotas, se plantó mejor en ataque y sometió a su rival, con un buen trabajo de los delanteros, y el acople de los volantes que con mucho sentido se acomplaron a la parte ofensiva.

Gimnasia respondió a los 24' tras varios minutos donde Unión fue protagonista con la pelota, aunque sin jugadas claras, con una buena asociación ofensiva que terminó con un remate de Manuel Panaro que se fue desviado. Rápidamente el Tatengue respondió con una jugada que se armó de gran manera de izquierda, a la salida de un córner, a derecha, y la pelota le llegó por el segundo palo a Mateo Del Blanco, quien remató desviado.

El Tatengue seguía siendo mucho más que su rival, más allá que todo lo que generó en cuanto a superioriordad con la pelota y aproxumaciones no lo pudo en ese tramo del primer tiempo traducirlo en jugadas de peligro frente al arco de Nelson Insfrán.

Luego de mucho tiempo Gimnasia inquietó a Unión, a los 36', otras vez con Panaro por el sector izquierdo, quien se sacó de encima a Lautaro Vargas, pero Maizon Rodríguez lo acompañó de buena manera para que la jugada se diluya, y en la siguiente otra vez el uruguayo cruzó con mucha jerarquía a Norberto Briasco, en un mano a mano.

Pero no todo terminó allí, ya que se encendió Tarragona, la pelota en el rebote le quedó a Mauro Pittón, quien sacó un potente remate desde afuera del área que Insfrán con mucho esfuerzo sacó al córner. El Tate seguía empujando pero sin encontrar la llave para vencer al arquero platense.

En el último minuto fue el Lobo el que estuvo cerca, ya que merodeó con mucho peligro el arco defendido por Tagliamonte, pero primero Pittón y luego Del Blanco, pudieron resolver los embates de los rivales, y el primer tiempo se fue sin emociones en el Juan Carmelo Zerrillo.

Un arranque a todo ritmo de segundo tiempo en La Plata

El inicio del segundo tiempo fue para alquilar balcones. Apretó en el inicio Gimnasia, pero Unión respondió con un estupendo contragolpe, donde Fragapane se la cedió a Tarragona, quien puso a correr a Del Blanco, quien sacó un tremendo zurdazo desde afuera del área que se incrustó en el ángulo superior derecho de Insfrán.

UNIÓN LO GANA CON UN GOLAZO TREMENDO zurdazo de Del Blanco al ángulo de Insfrán para el 1-0 ante Gimnasia



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/vntJ0LodMp — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 14, 2025

La victoria era justificada sobre todo por lo hecho en el primer tiempo por Unión, pero cinco minutos más tarde Marcelo Torres capturó un rebobte afuera del área y sacó un potente remate que fue imposible de detener por Matías Tagliamonte para el 1-1 en La Plata.

LLEGÓ EL EMPATE DEL LOBO CON OTRO GOLAZO



En la primera que tocó, zapatazo de Marcelo Torres para el 1-1 de Gimnasia ante Unión



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/jq8j8ad3sX — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 14, 2025

Fue un baldazo de agua fría para el Tatengue y parecía que el Lobo se encendía, pero tras otra excelente jugada trabajada a la salida de un córner, sacó un tremendo remate Tarragona que fue imposible de detener para Insfrán para el 2-1. Otra vez el conjunto de Leo Madelón estaba arriba del marcador, y de forma mereceida por lo que era el desarrollo del partido.

LA FAMOSA LEY DEL EX EN EL BOSQUE



Gran definición de volea de Cristian Tarragona para el 2-1 de Unión ante Gimnasia



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/WiL58R5T9q — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 14, 2025

Gimnasia comenzó a ganar en ansiedad y despesperación, mientras que al Tatengue lo llamaron a su juego de plantarse bien en el terreno del juego y defender la ventaja. Sin embargo, tras una estupenda acción por izquierda, Julián Palacios habilitó de forma magistral a Mauricio Martínez, quien la colocó al lado del palo izquierdo para el 3-1, que luego de la revisión del VAR se convirtió en un contundente 3-1 en La Plata.

LLEGÓ EL TERCERO DE UNIÓN



Error en la salida de Insfrán y Caramelo Martínez anotó el 3-1 ante Gimnasia



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/XNv1m7G5cx — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 14, 2025

Fue entonces que Unión comenzó de a poco a bajarle las revoluciones al partido, debido a que Gimnasia era pura impotencia. Se refugió bien en el fondo, estuvo parado de forma férrea en la mitad de la cancha, y Leo Madelón optó por oxigenar el ataque y el mediocampo para ganar en velocidad y explosión.

Unión tuvo algunas chances para ampliar la ventaja, mientras que lo de Gimnasia fue puro empuje pero sin ideas. En ese contexto, Tagliamonte le tapó un gran cabezazo a Hurtado, pero fue de lo poco que pudo crear un rival que bajó totalmente los brazos con el tercer tanto del Tatengue.

De esta manera, Unión pisó fuerte en La Plata, donde le ganó a Gimnasia por 3-1 para prenderse en la cima de la Zona A y dar otro paso firme para mantenerse en la categoría. El enrachado equipo rojiblanco, además, volvió a gana tres partidos al hilo como visitante luego de 25 añios, lo que refleja de cuerpo completo cómo Leo Madelón le cambió la cara al equipo, porque al fin y al cabo los días más felices en Unión fueron de la mano de Madelón.

Formaciones de Gimnasia y Unión

Gimnasia: 23-Nelson ; 15-Juan Pintado, 4-Renzo Giampaoli, 6-Gastón Suso y 14-Pedro Silva Torrejón; 24-Jeremías Merlo, 18-Mateo Seoane, 36-NiInsfráncolás Garayalde y 38-Manuel Panaro; 32-Marcelo Torres y 11-Norberto Briasco. DT: Alejandro Orfila.

Unión: 1-Matías Tagliamonte; 35-Lautaro Vargas, 2-Maizon Rodríguez, 13-Valentín Fascendini, 11-Mateo Del Blanco; 20-Julián Palacios, 30-Mauro Pittón, 16-Mauricio Martínez, 7-Franco Fragapane; 25-Cristian Tarragona y 19-Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

Goles: ST 2' Mateo Del Blanco (U); 7' Marcelo Torres (G); 12' Cristian Tarragona (U) y 17' Mauricio Martínez (U).

Cambios: ST 0' Juan Carlos Hurtado x Briasco (G); 19' Lucas Castro x Garayalde (G), Bautista Merlini x Merlo (G) y Alan Sosa x Panaro (G); 28' Juan Pérez x Torres (G); 28' Augusto Solari x Palacios (U) y Lucas Gamba x Estigarribia (U); 38' Agustín Colazo x Fragapane (U) y Emiliano Álvarez x Tarragona (U) y 43' Rafael Profini x Martínez (U).

Amonestados: Suso, Garayalde y Giampaoli (G); Del Blanco y Vargas (U).

Estadio: Juan Carmelo Zerrillo.

Árbitro: Sebastián Martínez.