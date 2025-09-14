Colón hizo otro papelón, perdió con Talleres (RE) y se desangra en la lucha por la permanencia

Con goles de Martín Battallini, Talleres (RE) le ganó 2-0 a un amarrete Colón por la fecha 31 del gripo B de la Primera Nacional. El Sabalero fue una lágrima

Colón afrontaba este domingo un partido determinante en su camino por sostenerse en la Primera Nacional visitando a Talleres (RE) en el estadio Pablo Comelli, por la 31ª fecha de la Zona B. Pero nunca intentó ganar y perdió 2-0 ante un rival que puso corazón con goles de Martín Batallini.

En un campo de juego en pésimas condiciones, el Sabalero salió a esperar y darle la iniciativa al rival, que necesitaba ganar sí o sí. En los minutos iniciales no se notaba un dominador claro, ya que se prestaban la pelota sin lograr asociarse bien en ataque. Los primeros indicios del visitante llegaron por la derecha con Jourdan. Sin embargo, a medida que fueron pasando los minutos, el dueño de casa empujó y fue metiendo de a poco al rival contra su arco, aunque por el momento sin generar peligro.

Barrios era un problema constante para la zaga sabalera con su movilidad. El elenco de Vivaldo buscaba por arriba, apuntando a la gran falencia de Colón en este campeonato. No era casualidad, sino una herramienta pensada para encontrar soluciones en un momento tan apremiante. Talleres también elegía la banda derecha para atacar. Hasta los 13 minutos, nada del Sabalero en ofensiva. Se notaba la falta de marca en el medio de Colón, una zona que Talleres aprovechaba, aunque con la mira torcida. La tensión se palpaba en el ambiente y cada acción generaba aplausos y reproches. Había demasiado en juego en 90 minutos.

De a poco el cotejo fue cayendo en intensidad, porque en realidad lo que imperaba era lo que hacía Talleres, mientras que Colón solo se ocupaba de neutralizar y ver qué podía hacer arriba. En este sentido, ausencia total de ambición. Pero teniendo en cuenta lo mal que le fue en el torneo, no perder era clave para sellar la permanencia, y por eso no sorprendía la postura: amarreta y nada más. Escalada llenaba el área de centros, pero sin efectividad, para fortuna de Colón, donde Giménez comenzaba a tener cada vez más trabajo.

Lo de Colón era apático y mezquino. Resignado a hacer solo lo necesario para sumar el punto que le falta para salvarse, no atacaba. Ni un acercamiento para destacar en 35 minutos de juego. Talleres (RE) era el que intentaba, aunque sin ideas claras. No se podía esperar mucho más de dos equipos con un presente y una temporada magros. Sobre el final, el Sabalero pareció salirse un poco de su plan con ataques por las bandas, pero sin disparos al arco. Así se extinguieron los primeros 45 minutos: con un Colón inofensivo, que solo atinó a no perder para cumplir con su negocio.

El segundo tiempo de Talleres (RE) y Colón

La novedad para el complemento fue el ingreso de Christian Bernardi por un lánguido Barreto, que pasó prácticamente desapercibido. Medrán entendió que había que hacer algo para intentar algo más, porque no tuvo situaciones y el empate sin goles quedaba muy corto con todos los minutos que había por delante. Pero la cosa no variaba, Talleres (RE) iba y acorralaba al Sabalero, que mantenía su tesitura de atacar lo justo y necesario. Incríble, pero que tiene algo de lógica por lo que hay en juego. Toda la responsabilidad es del local, que va como puede.

Pero en el fútbol cualquier cosa puede pasar y, de un plumazo, al Sabalero se le desplomó el plan. A los 12', Martín Battallini marcó un gol de novela para abrir el marcador y, tres minutos después, metió el segundo para hacer delirar a la gente y hundir a Colón. Medrán, enloquecido, metió varios cambios para intentar una reacción. Se pagaba cara al plan mezquino y la falta de ambición ante un rival que necesitaba sí o sí ganar.

Ni con las variantes algo cambió en Colón: se repetía en todas sus falencias, incapacidad e impotencia. Un resultado que ya estaba cerrado por lo que se veía en la cancha. Seguía sin patear al arco, en una enfermedad grave que nunca tuvo un remedio. Apenas para resaltar algo de Lago en su rebeldía para atacar, pero de manera individual y no alcanzaba. Los demás, ausentes. Pero por más que fuera un cúmulo de arrestos, nada varió y Colón una nueva decepción. Fue una lágrima, nunca compitió y no para de tocar fondo. Un equipo sin alma ni actitud para simplemente sumar el punto que necesita para salvarse. Ya lleva ocho sin ganar y vaya a saber cómo va a terminar.

Formaciones de Talleres (RE) y Colón

Talleres (RE): Damián Tello; Maximiliano Rodríguez, Luciano Sánchez, Nicolás Malvacio, Patricio Romero; Luciano Zannier, Nelson Acevedo, Sebastián Gallardo, Franco Vedoya; Martín Batallini y Leonel Barrios. DT: Jorge Vivaldo.

Colón: Tomás Giménez; Facundo Sánchez, Nicolás Thaller, Guillermo Ortiz, Facundo Castet; Federico Jourdan, Cristian García, Nicolás Talpone, José Barreto; Ignacio Lago y Facundo Castro. DT: Ezequiel Medrán.

Goles: ST 12' y 15' Martín Battallini (T).

Estadio: Pablo Comelli.

Árbitro: Gonzalo Pereira.