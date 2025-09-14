Uno Santa Fe | Ovación | Luciano De Cecco

El santafesino Luciano De Cecco hizo historia mundial con la Selección

En el Mundial de vóley que se disputa en Filipinas, el santafesino Luciano De Cecco se convirtió en el primer jugador en la historia en disputar seis ediciones

14 de septiembre 2025 · 14:32hs
El santafesino Luciano De Cecco hizo historia mundial con la Selección

El armador santafesino Luciano De Cecco volvió a dejar su huella en la historia del vóley internacional. En el Mundial que se disputa en Filipinas, se convirtió en el primer jugador en toda la historia en disputar seis ediciones, un récord que lo consagra como uno de los referentes más grandes del deporte argentino.

De Cecco, de 36 años, vistió la camiseta albiceleste en los Mundiales de 2010, 2014, 2018, 2022 y ahora 2025, sumando así una trayectoria sin precedentes. “Jugué por amor a la camiseta y nunca me detuve”, expresó Cachete tras alcanzar la marca, fiel a su estilo humilde y directo.

De Cecco, récord mundial con la Selección Argentina de vóley

El capitán de la Selección también lanzó una reflexión sobre cómo se vive este reconocimiento: “Estoy contento, por supuesto, pero no más que eso. De hecho, en Volleyball World me hicieron una entrevista y le dieron mucho énfasis, pero en mi país siento que a casi nadie le importa, así que también me lo tomo con mucha calma”.

Más allá de la modestia de sus palabras, el récord de De Cecco reafirma su vigencia y el lugar que ocupa en el vóley mundial. Para Argentina, se trata de un logro histórico que quedará grabado en la memoria del deporte.

Luciano De Cecco Mundial vóley
