Madelón, cabeza fría en Unión: "La palabra campeonato está prohibida"

Leonardo Madelón se mostró orgulloso por la gran victoria de Unión ante Gimnasia, aunque dijo que hay que tener "equilibrio" e ir "paso a paso".

14 de septiembre 2025 · 17:56hs
14 de septiembre 2025 · 17:56hs

Unión dio un golpe fuerte en La Plata al vencer 3-1 a Gimnasia y encadenar su tercer triunfo consecutivo como visitante, un hecho que no conseguía desde hace 25 años. Luego del partido, Leonardo Madelón analizó la actuación de su equipo y dejó varias reflexiones sobre el presente tatengue.

La satisfacción de Leo Madelón en Unión

El DT no ocultó su satisfacción: “Estoy contento porque el hincha de Unión está bien. Jugamos como somos: intensos, metedores, ordenados, con una enorme actitud. Ganamos con justicia. Hay que estar tranquilos, no confundirnos y sostener este nivel”, remarcó.

LEER MÁS: Unión le ganó a Gimnasia en La Plata y se subió a la punta de la Zona A

Uno de los grandes protagonistas fue Mateo Del Blanco, autor del primer golazo de la tarde: “Es un chico que venía asistiendo, ya estaba rindiendo bien. Hoy merecía un gol de esos, tiene un futuro muy promisorio. No sé hasta cuándo se quedará si sigue así, pero hay que disfrutarlo”, elogió el técnico.

Respecto a los objetivos, Madelón fue claro: “El primer paso era sostener la categoría. Ya superamos el karma de no ganar afuera y eso es clave. Ahora nos toca un partido gravísimo con Independiente Rivadavia, rival directo en la tabla. Vamos paso a paso, sin desequilibrarnos”.

El entrenador también destacó la chance de que Lautaro Vargas pueda ser convocado al Sub-20: “Ojalá lo citen, sería un orgullo para Unión tener un jugador con la Selección. Está en un buen nivel y eso es mérito suyo”.

Madelón volvió al triunfo de Unión

Sobre el desarrollo del encuentro, Madelón explicó: “En el primer tiempo nos faltó precisión en los pases finales, pero después corregimos y el equipo atacó mucho. Gimnasia es un rival bravo, en una cancha difícil, y lo supimos resolver”.

LEER MÁS: Unión extendió el contrato con el defensor Lautaro Vargas

Finalmente, el DT dejó un mensaje de prudencia en medio de la ilusión rojiblanca: “Hay una sinergia muy linda en el club, los jugadores disfrutan de querer ganar y eso me encanta. Pero la palabra campeonato está prohibida. Falta mucho, recién vamos por la mitad. Disfrutemos el momento, pero con los pies sobre la tierra”.

Con Madelón otra vez como conductor, Unión encontró una identidad que lo ilusiona con objetivos mayores, aunque su técnico insiste en el mismo libreto: “equilibrio, corazón y paso a paso”.

Unión Gimnasia La Plata
