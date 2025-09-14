El uno por uno de Unión ante Gimnasia en La Plata

Unión dio la nota en La Plata, donde le ganó a Gimnasia por 3-1 para prenderse en la punta de la Zona A y dar otro paso hacia su permanencia.

Unión consiguió un triunfo clave al derrotar 3-1 a Gimnasia en el Bosque, resultado que lo deja en lo más alto de la Zona A del Torneo Clausura y lo acerca a la permanencia en Primera.

El Tate fue superior en el primer tiempo, aunque recién en el complemento logró abrir el marcador con un golazo de Mateo Del Blanco. Gimnasia empató rápido por intermedio de Marcelo Torres, pero Cristian Tarragona y Mauricio Martínez sellaron una victoria inolvidable.

Con este resultado, el equipo de Leonardo Madelón logró por primera vez en 25 años tres triunfos consecutivos como visitante y se ilusiona con un cierre de campeonato histórico.

El boletín de calificaciones de Unión ante Gimnasia

Matías Tagliamonte (7): En el primer tiempo fue espectador de lujo, ya que no tuvo intervenciones, pero en el complemento estuvo ráoido, seguro y le tapó un cabezazo a Hurtado que tenía destino de gol. En el tanto de Torres no tuvo nada qué hacer. Gran tarea de un arquero que cada vez está más sólido y asentado.

Lautaro Vargas (5): No fue su mejor partido pero así y todo no desentonó. Por su lado se tiró en el primer tiempo Panaro, quien fue el jugador más peligroso del local y lo sufrió. Estuvo mejor en el segundo tiempo.

Maizon Rodríguez (7): Muy buen partido del uruguayo, con dos muy buenos cruces en el primer tiempo, y en el segundo se la aguantó ante la arremetida de Gimnasia. Otra muy buena actuación del marcador central.

Valentín Fascendini (6): Estuvo firme y seguro, más allá que en el segundo tiempo sufrió con algunos centros cruzados. De igual manera está en un buen nivel.

Mateo Del Blanco (8): Un golazo para abrir el triunfo en La Plata, y se la bancó en la marca por su sector, mientras que pasó con criterio cada vez que se lo propuso al ataque. Fenomenal momento del zurdo.

Julián Palacios (5): No tuvo un buen partido pero tampoco desentonó. Le costó sobreponerse por su sector, ya que sobre todo en el primer tiempo el mediocampo fue un sector de paso.

Mauro Pittón (7): Amo y señor del mediocampo de Unión. Haciendo siempre los relevos, estando presente en cada sector del campo de juego, y animandondose a pasar con mucho criterio al ataque. Enrome momento de Mauro.

Mauricio Martínez (7): Siempre manejó la pelota con criterio y sentido, anotó un golazo para liquidar el partido. Otro de los jugadores que está atravesando un gran momento en Unión.

Franco Fragapane (5): Tampoco estuvo en un buen partido, más allá que en el primer tiempo mostró desquilibrio por su sector. Le cuesta dar una mano en defensa, pero al igual que Palacios no fue su mejor versión.

Marcelo Estigarribia (6): Otro partido que evidencia su gran momento en Unión, sobre todo en el primer tiempo, donde luchó, ganó y pivoteó para que lleguen sus compañeros. El socio ideal de Cristian Tarragona, y con un gran despliegue y entrega.

Cristian Tarragona (8): Un delantero que paga con goles y grandes actuciones el esfuerzo que hizo Unión para su contratación, anotó un golazo en un momento donde había muchas dudas tras el empate parcial de Gimnasia. Una de las figuras junto a Mateo Del Blanco.

Augusto Solari (-): Tuvo un interesante ingreso al igual que ante Racing. Con desequilibrio, entrega y mucho criterio para pasar al ataque. Un recambio de alto nivel para Unión-

Lucas Gamba (-): Es un jugador al cual le cuesta mucho ingresar en los segundos tiempos, ya que su rendimiento no es el mismo que cuando lo hace como titular. Debe recuperarse ya que para Unión es un jugador clave.

Agustín Colazo (-): Otro que tuvo un interesante ingreso, moviéndose por todo el frente de ataque, y animándose a asociarse con sus compañeros, sin ningún tipo de egoismo.

Emiliano Álvarez (-): Ingresó en la parte final para acumular gente rápida por las bandas más allá que no tuvo participación alguna. Será el reemplazante de Lautaro Vargas, si es que lo convocan para la Sub 20.

Rafael Profini (-): Sigue sumando minutos y vuelve a estar en consideración de Leo Madelón. Es un jugador que sin dudas podrá dar soluciones a futuro.