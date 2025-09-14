Vazzoler, DT de la Reserva de Unión: "Tenemos un plantel muy competitivo"

Nicolás Vazzoler, DT de la Reserva de Unión, se refirió a la victoria en el Clásico Santafesino ante Colón, para llegar a la final de la Copa Santa Fe.

Unión avanzó a la final de la Copa Santa Fe de Reserva tras superar a Colón en una emocionante semifinal que terminó 2-2 en los 90 minutos y se definió por penales a favor del Tatengue, 3-2, en el estadio Brigadier López. La figura del encuentro fue Lucas Meuli, quien atajó dos de los tres remates de Colón y permitió que el conjunto rojiblanco festejara la clasificación.

En diálogo con la prensa, Nicolás Vazzoler, director técnico de Unión Reserva, destacó la intensidad del clásico y la actitud de sus jugadores: “Fue un partidazo. Desde el inicio sabíamos que ninguno de los equipos iba a especular. Se jugó como un verdadero clásico, con situaciones para ambos lados, y por suerte se definió a nuestro favor en los penales”, señaló.

Vazzoler también valoró la calidad del plantel y el trabajo que se realiza en las divisiones inferiores del club: “Hoy los chicos demostraron mucha competitividad y actitud. Tenemos la fortuna de contar con un grupo de jugadores preparados, que se acoplan rápido y que aprovechan cada oportunidad para crecer. La Reserva es un semillero, y nos permite que los juveniles estén cerca de Primera División y vayan sumando experiencia en partidos decisivos”.

El técnico mencionó además a varios juveniles que vienen destacándose y que ya tuvieron contacto con el primer equipo: Misael Aguirre, Santiago Grella, Valentín Serrudo e Ignacio Pedano, entre otros, quienes demostraron nivel en momentos clave del partido. Sobre la continuidad de los torneos de Reserva y Copa Santa Fe, Vazzoler resaltó: “Es fundamental que los chicos tengan partidos con público, con presión, en canchas complicadas y contra rivales con experiencia. Todo eso contribuye a su formación y a que el club siga desarrollando jugadores para la Primera División”.

Unión, con un lugar en la final de la Copa Santa Fe

Con esta victoria, Unión Reserva espera rival en la final, que surgirá del cruce entre Centenario de San José y 9 de Julio de Rafaela. Mientras tanto, el cuerpo técnico se enfoca en seguir trabajando con los jóvenes talentos, combinando competencia y desarrollo individual, con la mirada puesta en fortalecer el futuro del club.

Nicolás Vazzoler cerró la entrevista subrayando el objetivo central: “Más allá de competir y querer ganar, nuestro principal objetivo es que los chicos sigan creciendo, sumen experiencia y aprovechen todas las oportunidades que les brinda Unión para desarrollarse como futbolistas profesionales”.