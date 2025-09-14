Los números de Julio Vaccari tras renunciar en Independiente

Uno Santa Fe | Ovación | Independiente

Julio Vaccari dejó de ser el entrenador de Independiente luego de la derrota por 1 a 0 frente a Banfield por la octava fecha del Clausura

14 de septiembre 2025 · 13:20hs
Julio Vaccari dejó de ser el entrenador de Independiente luego de la derrota por 1 a 0 frente a Banfield, en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, por la octava fecha del Torneo Clausura.

La renuncia del técnico de 45 años se dio en un contexto donde el Rojo atraviesa un pésimo comienzo de semestre, ya que marcha último en la Zona B con apenas tres puntos, quedó eliminado en los octavos de final de la Copa Argentina frente a Belgrano y también se despidió prematuramente de la Copa Sudamericana tras los incidentes frente a Universidad de Chile.

Vaccari había asumido el cargo a mediados del 2024, durante el parate por la Copa América, en un gran desafío que rápidamente mostró señales positivas. Aunque al equipo le costó adaptarse, en los últimos partidos de ese año consiguió una identidad clara, mejoró el rendimiento colectivo y se clasificó a la Copa Sudamericana. A su vez, ese mismo año, sufrió una derrota en cuartos de final ante Vélez por la mínima en la Copa Argentina.

Uno de los puntos más destacados de su gestión fue la elección de refuerzos, ya que bajo su conducción llegaron jugadores como Kevin Lomónaco, Felipe Loyola, Santiago Montiel, Álvaro Angulo y Sebastián Valdez, piezas que rápidamente se transformaron en titulares y referentes.

Con estos nombres, el inicio del 2025 fue prometedor, donde Independiente se mostró fuerte en casa, superó con autoridad la fase de grupos de la Sudamericana clasificando primero con 12 unidades y alcanzó la semifinal del Torneo Apertura, donde cayó por penales frente a Huracán, dejando en su paso a Boca e Indepndiente Rivadavia.

Sin embargo, el panorama cambió radicalmente en la segunda parte del año, cuando los refuerzos que llegaron no estuvieron a la altura, el nivel individual de varias figuras decayó y los resultados comenzaron a escaparse.

Desde el 29 de junio, el Rojo no volvió a ganar en el plano local, acumulando una racha de diez partidos sin victorias. Por otro lado, en la tabla anual se ubica en el decimocuarto lugar con 32 puntos. De esta forma, Vaccari cerró su ciclo en Independiente con 61 partidos de los cuales consiguió 25 victorias, 19 empates y 17 derrotas.

Independiente Julio Vaccari Banfield
