El paratriatlón y triatlón con relevos cerraron los Jadar en Santa Fe

Este domingo, la costanera de Santa Fe volvió a vivir momentos emocionantes por los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (Jadar)

14 de septiembre 2025 · 13:33hs
Este domingo, la costanera de Santa Fe volvió a vivir momentos emocionantes por los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (Jadar). En la última jornada, el paratriatlón hizo su debut y el triatlón volvió con la categoría de relevos. El intendente Juan Pablo Poletti presenció las últimas pruebas y entregó obsequios.

Cerca de las 8, cuatro deportistas se lanzaron a la Laguna Setúbal para iniciar el circuito de paratriatlón: Facundo Palacios, Facundo Vera, Alberto Yapur, todos de la provincia de Tucumán; y Leonel Sappag Bottari de Mendoza. Vera y Yapur realizaron el circuito acompañados por sus guías, debido a que sufren disminución visual producto del albinismo y ceguera, respectivamente. Por otro lado, Palacios es usuario de silla de ruedas y Sappag Bottari usa una protesis, ya que tiene una pierna amputada.

En las primeras disciplinas, natación y ciclismo, el tucumano Palacios tomó la delantera. Sin embargo, no pudo sostener su puesto en el pedestrismo y fue sobrepasado por Alberto Yapur, quien se consagró ganador del paratriatlón con un tiempo de 1 hora 23 minutos 10 segundos. En segundo lugar finalizó Facundo Vera con una marca de 1 hora 28 minutos 55 segundos, mientras que el tercer puesto fue para Palacios con un tiempo de 1 hora 44 minutos.

Un regreso de oro en los Jadar

Yapur celebró junto a su guía Juan José Sirimaldi un triunfo que tuvo sabor a regreso: “Entrené mucho el agua, la bici y el gimnasio, pero llevaba varios meses sin correr. Hoy, después de una larga lesión, me sentí muy bien. Vengo entrenando siete días a la semana y con mucha ansiedad por estos Jadar, así que fue una sorpresa positiva”.

El tucumano destacó además la organización y las condiciones del circuito: “La pista estuvo espectacular, un lujo. Estoy acostumbrado a entrenar con vehículos circulando, así que hayan hecho cortes de tránsito es un espectáculo. La Laguna Setúbal divina para nadar, y en mi caso que soy ciego, la parte pedestre perfecta: sin escalones, sin lomas de burro. Con mi amigo y guía Juan disfrutamos mucho la carrera, hasta pudimos charlar en algunos momentos”.

De cara a lo que viene, Yapur ya piensa en la temporada de verano: “Esta carrera era una prueba para ver cómo volvía de la lesión. Ahora quiero arrancar con los campeonatos que se vienen, en especial el del Noreste Argentino en Santiago del Estero, que es el más cercano desde Tucumán y suma puntaje”.

La victoria en Santa Fe le permitió al tucumano no solo subirse al podio, sino también recuperar confianza y motivación rumbo a los próximos desafíos.

Triatlón con relevos en los Jadar

Más tarde, cerca de las 10, inició la competencia de triatlón con relevos. En ella participaron ocho provincias, donde se presentaron equipos compuestos por cuatro atletas que realizaron de principio a fin el mismo circuito, aunque con distancias más cortas. Las provincias participantes fueron: Buenos Aires con dos equipos, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, San Juan y Santa Fe.

En esta exigente prueba, se consagró medallista de oro el equipo A de Buenos Aires, el cual estuvo conformado por Lucía Merlo, Santino Lucoratolo, Brenda Rosso y Martín Reynoso. Dichos atletas lograron completar el circuito en 1 hora 48 minutos 48 segundos.

El segundo lugar en el podio se lo llevaron los cordobeses Romina Biagioli, Enzo Barraza, Ana Paula Brower de Koning y Fabrizio Pavoni. El equipo terminó la totalidad de la prueba en 1 hora 49 minutos 44 segundos. Por último, el conjunto de San Juan se quedó con el tercer puesto logrando un tiempo de 1 hora 54 minutos 49 segundos. Los sanjuaninos de bronce fueron Daiana Frias, Thomas Castañeda, Lucila Robledo y Luciano Frias.

Tras la premiación, el cordobés Reynoso expresó su emoción: “Me tocó cerrar la posta, mis compañeros ya me habían dejado una buena diferencia para mantenerla. Era una distancia corta así que le dimos con todo y la verdad que salió muy bien”. Por otro lado, su compañera de equipo,Brenda Rosso sostuvo: “El circuito estuvo espectacular, nos tocó un día hermoso y la verdad que poder compartir con los diferentes atletas de diversas provincias está buenísimo, porque nos permite ganar experiencia y poder ajustar en lo que estemos más flojos”. Por último, Lucía Merlo también se mostró contenta por el resultado obtenido en la competencia de relevos: “Es la primera vez que competimos con este equipo, así que más que contentos por haber compartido este triatlón”.

