The Best 2025: Donnarumma destronó a Dibu Martínez

Dibu Martínez integró la terna al mejor arquero del año, pero la FIFA eligió al italiano Gianluigi Donnarumma como el destacado de 2025

El arquero italiano Gianluigi Donnarumma obtuvo el premio The Best por el que competía el argentino Emiliano “Dibu” Martínez, en una nueva edición de los galardones que entrega la FIFA para reconocer a las principales figuras del fútbol internacional.

Martínez había ganado el premio en dos ocasiones y volvió a figurar entre los candidatos gracias a su rendimiento sostenido tanto en el Aston Villa como en la Selección argentina, consolidándose como un referente en su puesto a nivel mundial.

En esta oportunidad y según supo la Agencia Noticias Argentinas, la FIFA eligió a Donnarumma como el mejor arquero de 2025, destacando su desempeño a lo largo de la temporada y su influencia decisiva en los compromisos más importantes del calendario internacional.

Pese a no haber obtenido la estatuilla, la nominación de Martínez ratifica su vigencia en la elite del fútbol mundial y el respeto que se ganó en el ámbito internacional, donde continúa siendo considerado uno de los arqueros más determinantes de la actualidad.

De este modo, el arquero argentino cerró una nueva temporada entre los mejores del mundo, aunque esta vez se quedó con las manos vacías, en una elección que marcó el final de su racha ganadora en los premios The Best, pero no opacó su recorrido ni su protagonismo sostenido en la escena global.

Los candidatos

Alisson Becker - Liverpool/Brasil

Thibaut Courtois - Real Madrid/Bélgica

Gianluigi Donnarumma - PSG y Manchester City/Italia

Emiliano Martínez - Aston Villa/Argentina

Manuel Neuer - Bayern Múnich/Alemania

David Raya - Arsenal/España

Yann Sommer - Inter/Suiza

Wojciech Szczsny - Barcelona/Polonia