Uno Santa Fe | Ovación | Donnarumma

The Best 2025: Donnarumma destronó a Dibu Martínez

Dibu Martínez integró la terna al mejor arquero del año, pero la FIFA eligió al italiano Gianluigi Donnarumma como el destacado de 2025

16 de diciembre 2025 · 12:56hs
Donnarumma se quedó con el premio al mejor arquero.

Donnarumma se quedó con el premio al mejor arquero.

El arquero italiano Gianluigi Donnarumma obtuvo el premio The Best por el que competía el argentino Emiliano “Dibu” Martínez, en una nueva edición de los galardones que entrega la FIFA para reconocer a las principales figuras del fútbol internacional.

Donnarumma destronó a Dibu Martínez

Martínez había ganado el premio en dos ocasiones y volvió a figurar entre los candidatos gracias a su rendimiento sostenido tanto en el Aston Villa como en la Selección argentina, consolidándose como un referente en su puesto a nivel mundial.

En esta oportunidad y según supo la Agencia Noticias Argentinas, la FIFA eligió a Donnarumma como el mejor arquero de 2025, destacando su desempeño a lo largo de la temporada y su influencia decisiva en los compromisos más importantes del calendario internacional.

Pese a no haber obtenido la estatuilla, la nominación de Martínez ratifica su vigencia en la elite del fútbol mundial y el respeto que se ganó en el ámbito internacional, donde continúa siendo considerado uno de los arqueros más determinantes de la actualidad.

De este modo, el arquero argentino cerró una nueva temporada entre los mejores del mundo, aunque esta vez se quedó con las manos vacías, en una elección que marcó el final de su racha ganadora en los premios The Best, pero no opacó su recorrido ni su protagonismo sostenido en la escena global.

Los candidatos

Alisson Becker - Liverpool/Brasil

Thibaut Courtois - Real Madrid/Bélgica

Gianluigi Donnarumma - PSG y Manchester City/Italia

Emiliano Martínez - Aston Villa/Argentina

Manuel Neuer - Bayern Múnich/Alemania

David Raya - Arsenal/España

Yann Sommer - Inter/Suiza

Wojciech Szczsny - Barcelona/Polonia

Donnarumma The Best Dibu Martínez
Noticias relacionadas
colon y republica del oeste definen el campeon de la a2 del oficial

Colón y República del Oeste definen el campeón de la A2 del Oficial

afa: el esquema empresarial opaco que domina la seguridad del futbol argentino

AFA: el esquema empresarial opaco que domina la seguridad del fútbol argentino

confirmado: la formula 1 vuelve a portugal

Confirmado: la Fórmula 1 vuelve a Portugal

Con notable éxito se llevó a cabo el Campeonato Nacional de Infantiles y Menores en la Universidad Nacional de San Juan.

San Juan fue sede del Campeonato República de infantiles y menores de natación

Lo último

Aguinaldo para estatales: ya está el cronograma de pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario

Aguinaldo para estatales: ya está el cronograma de pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario

Una familia santafesina destina más del 35 por ciento de sus ingresos a servicios básicos y salud

Una familia santafesina destina más del 35 por ciento de sus ingresos a servicios básicos y salud

Flamengo va por un récord histórico ante el PSG en la Copa Intercontinental

Flamengo va por un récord histórico ante el PSG en la Copa Intercontinental

Último Momento
Aguinaldo para estatales: ya está el cronograma de pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario

Aguinaldo para estatales: ya está el cronograma de pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario

Una familia santafesina destina más del 35 por ciento de sus ingresos a servicios básicos y salud

Una familia santafesina destina más del 35 por ciento de sus ingresos a servicios básicos y salud

Flamengo va por un récord histórico ante el PSG en la Copa Intercontinental

Flamengo va por un récord histórico ante el PSG en la Copa Intercontinental

The Best 2025: Donnarumma destronó a Dibu Martínez

The Best 2025: Donnarumma destronó a Dibu Martínez

Santiago Montiel de Independiente ganó el Premio Puskás con un gol inolvidable

Santiago Montiel de Independiente ganó el Premio Puskás con un gol inolvidable

Ovación
Colón aún debe resolver la situación de varios referentes del plantel

Colón aún debe resolver la situación de varios referentes del plantel

Pulga Rodríguez, entre la salida de Colón y el rumor que divide Tucumán: Gusta mucho

Pulga Rodríguez, entre la salida de Colón y el rumor que divide Tucumán: "Gusta mucho"

Colón y República del Oeste definen el campeón de la A2 del Oficial

Colón y República del Oeste definen el campeón de la A2 del Oficial

¿Colón tiene en carpeta a un destacado delantero de la categoría?

¿Colón tiene en carpeta a un destacado delantero de la categoría?

Los curiosos lugares que ocupan Colón y Unión en el ranking de la Conmebol

Los curiosos lugares que ocupan Colón y Unión en el ranking de la Conmebol

Policiales
Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"