Colón acordó con Seguridad: se libera la Tribuna Norte y sigue el control en la Sur

Tras una reunión entre Seguridad y la nueva Comisión Directiva de Colón, se resolvió levantar sanciones en la Tribuna Norte desde 2026, aunque se mantendrán restricciones en la Sur.

El inicio de una nueva etapa institucional en Colón también trajo definiciones fuera del rectángulo de juego. En los últimos días se desarrolló una reunión clave entre autoridades del Ministerio de Seguridad de Santa Fe y la flamante Comisión Directiva entrante , con el objetivo de repasar protocolos, operativos y restricciones vigentes en el estadio Brigadier Estanislao López.

El encuentro dejó como saldo una señal positiva para el hincha sabalero: la Tribuna Norte volverá a funcionar con normalidad a partir del próximo torneo, luego de cumplirse la sanción que limitaba el uso de banderas e instrumentos. Sin embargo, la Tribuna Sur continuará bajo un régimen especial de control , en el marco de una política preventiva que busca evitar conflictos internos.

LEER MÁS: Colón jugará con público pero estará clausurada la tribuna norte alta y baja del estadio

Normalidad en la Norte y control sostenido en la Sur

El director provincial de Seguridad en Eventos Masivos, Fernando Peverengo, calificó la reunión como “fructífera” y explicó que se puso en conocimiento a los dirigentes rojinegros sobre las modificaciones en los operativos y la forma de trabajo en los días de partido.

Desde 2026, Colón ya no arrastrará sanciones activas en la Tribuna Norte, por lo que allí volverán a estar habilitados bombos, banderas e instrumentos, elementos tradicionales del folklore futbolero. La decisión responde a que la penalidad vigente se cumplió hasta el último encuentro oficial.

Distinto será el escenario en la Tribuna Sur, donde se mantendrán las restricciones actuales. El objetivo, según remarcaron desde Seguridad, es evitar la coexistencia de dos facciones de la barra dentro del estadio y preservar un espacio pensado para el público familiar. “Volvió la familia a la Sur y eso es lo que queremos cuidar”, fue el concepto que se bajó tras la reunión.

LEER MÁS: Colón define cambios en su estructura sin comunicar el futuro de Martín Minella y Daniel Camusso

Colón: tolerancia cero con la pirotecnia

Otro de los puntos abordados tuvo que ver con el uso de pirotecnia. En ese sentido, las autoridades fueron tajantes: la prohibición seguirá siendo absoluta, tal como ocurre en todos los estadios de la provincia.

Incluso, desde el Ministerio se realizó un pedido expreso a la nueva conducción rojinegra: ante cualquier solicitud interna para habilitar pirotecnia, la respuesta de la Comisión Directiva deberá ser negativa, sin excepciones. La premisa es clara: priorizar la seguridad y reducir al mínimo los riesgos en eventos masivos.