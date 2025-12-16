Uno Santa Fe | Colón | Colón

Asoma el posible rival de Colón en el interzonal de la próxima Primera Nacional

El 22 de diciembre se sorteará la Primera Nacional, que tendrá el mismo formato y la chance de sumar dos fechas más de interzonales. ¿Quién le tocaría a Colón?

16 de diciembre 2025 · 15:22hs
Asoma el posible rival de Colón en el interzonal de la próxima Primera Nacional

La Primera Nacional 2026 comenzará a tomar forma el próximo 22 de diciembre, cuando se realice el sorteo. Tal como viene ocurriendo, el torneo mantendrá el formato de dos zonas de 16 equipos, una estructura ya conocida por los clubes y que volverá a marcar el camino de la extensa temporada. Colón queda pendiente.

• LEER MÁS: El nuevo Colón de Ezequiel Medrán se arma de atrás para adelante

En ese contexto, el Sabalero sigue con atención una de las novedades que se analizan puertas adentro. La idea que trascendió es la incorporación de dos fechas adicionales, con el objetivo de que los planteles que no logren ingresar al Reducido no queden inactivos durante un período prolongado una vez finalizada la fase regular.

• LEER MÁS: Colón define cambios en su estructura sin comunicar el futuro de Martín Minella y Daniel Camusso

¿Quién sería el interzonal de Colón?

Otro punto que genera expectativa en el mundo sabalero tiene que ver con el posible interzonal. Según se supo, Atlético de Rafaela —recientemente ascendido el pasado fin de semana— asoma con chances. De confirmarse, se trataría de un duelo con condimento especial por la cercanía geográfica y la historia entre ambos.

Atlético de Rafaela sería el interzonal de Colón.

Atlético de Rafaela sería el interzonal de Colón.

Además, esa misma lógica de proximidad abriría la posibilidad de que Colón comparta zona con Patronato, que ya supo ser en otro momento el emparejamiento.

• LEER MÁS: Colón apuesta fuerte a sus bases: la nueva estructura de inferiores que impulsa Diego Colotto

De todos modos, estas alternativas todavía no están cerradas. La propuesta deberá ser evaluada y aprobada por el presidente de la AFA, Claudio Tapia, antes de transformarse en una decisión oficial. Mientras tanto, Colón aguarda definiciones y empieza a mirar de reojo un campeonato que, una vez más, promete ser largo, exigente y con múltiples variables por resolver.

