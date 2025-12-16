Colón mostró las primeras postales de la pretemporada al mando de Medrán

Tras la huelga se normalizaron las prácticas en Colón, con el inicio formal de la pretemporada bajo la conducción de Ezequiel Medrá. ¡Mirá!

Colón empezó a dejar atrás semanas convulsionadas y ya marcha dentro de la normalidad. Tanto es así como este martes, el club mostró las primeras imágenes de la pretemporada en el predio 4 de Junio, con Ezequiel Medrán al frente y con novedades a cada momento.

La pretemporada de Colón va tomando color

Luego de que la dirigencia lograra poner al día al plantel, las actividades se regularizaron y se pudo dar inicio formal a la preparación. En rigor, los entrenamientos habían comenzado de manera parcial con los juveniles, mientras que los profesionales y referentes atravesaron un período de casi tres semanas de huelga en reclamo de pagos atrasados.

Superado ese escenario, Colón utilizó sus redes sociales para compartir las primeras postales de los trabajos físicos y con pelota, una señal de orden y arranque que era esperada tanto por el cuerpo técnico como por los hinchas. En las imágenes ya se lo pudo ver a Leandro Allende, lateral izquierdo y primera incorporación, sumándose a las tareas bajo las órdenes de Medrán.

Con el grupo nuevamente en actividad y el cuerpo técnico enfocado en la puesta a punto, el Sabalero comienza a transitar una etapa decisiva de cara a la temporada que se viene. La pretemporada ya es una realidad y el nuevo Colón, con identidad renovada, empieza a tomar forma desde el predio 4 de Junio.