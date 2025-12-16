Uno Santa Fe | Ovación | AFA

AFA: el esquema empresarial opaco que domina la seguridad del fútbol argentino

El entramado de la seguridad del fútbol argentino. La estructura se apoya en EXCERCITUS SRL, señalada como la columna vertebral del negocio.

16 de diciembre 2025 · 10:50hs
Detrás del despliegue de operativos, custodias VIP y controles en estadios, la seguridad del fútbol argentino exhibe un entramado empresarial complejo y de escasa transparencia.

En el centro de ese esquema aparece Matías Ferreyra, exintegrante de la fuerza policial, hoy convertido en un actor clave del negocio de la seguridad deportiva, con ramificaciones que alcanzan a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL).

La estructura se apoya en EXCERCITUS SRL, señalada como la columna vertebral del negocio. La firma concentra la facturación de múltiples servicios de seguridad vinculados a la Liga Profesional, la Copa Argentina y actividades relacionadas con la Selección Argentina.

Alianzas empresariales y sindicales

El informe también describe vínculos con otras firmas de seguridad privada, entre ellas High Security y Tech Security, vinculadas al poder político.

Estas relaciones ampliarían el alcance del control de Ferreyra sobre distintos segmentos del mercado, permitiendo la coordinación de servicios y la distribución de contratos en un circuito cerrado de proveedores.

A ese entramado se suma una alianza con el gremio UTEDYC (Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles).

Estructura informal y control del territorio

El funcionamiento del sistema se completa con una red informal que excede lo estrictamente empresarial. El informe detalla vínculos con barras bravas de clubes de primera división, utilizadas como herramienta de control dentro de los estadios. Esta operatoria permitiría regular ingresos, accesos y zonas sensibles, combinando el rol de garante oficial de la seguridad con el de intermediario de intereses informales.

Facturación en dólares y proyección regional

El esquema no se limita al plano local. Ferreyra habría consolidado un canal directo con CONMEBOL, facturando servicios de custodia y seguridad en dólares mediante empresas proveedoras intermedias.

Este mecanismo le permite participar de contratos internacionales sin figurar de manera explícita como proveedor directo del organismo sudamericano, diluyendo responsabilidades y controles.

La relación con la cúpula de la confederación, en particular con su presidente Alejandro Domínguez, aparece como un factor determinante para sostener ese flujo de negocios regionales, especialmente en operativos de protección personal y eventos oficiales en territorio argentino.

