Uno Santa Fe | Dembelé

Dembélé ganó el The Best y coronó un año histórico con el PSG

Dembélé fue elegido como el The Best del mundo por la FIFA tras una temporada repleta de títulos y actuaciones decisivas en Europa.

Ovación

Por Ovación

16 de diciembre 2025 · 16:02hs
Dembélé ganó el The Best y coronó un año histórico con el PSG

El futbolista francés Ousmane Dembélé fue consagrado como el ganador del premio The Best, el galardón que entrega la FIFA al mejor futbolista de la temporada, tras imponerse en la terna final a su compatriota Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, y al joven español Lamine Yamal, figura del Barcelona.

La elección se definió a partir del voto de los entrenadores y capitanes de las 211 selecciones afiliadas a la FIFA, además del sufragio de periodistas especializados e hinchas de todo el mundo. El período evaluado comprendió desde el 11 de agosto de 2024 hasta el 8 de agosto de 2025, lapso en el que Dembélé fue una de las grandes figuras del fútbol internacional.

Durante esa etapa, el atacante francés fue pieza clave en la histórica temporada del PSG, que conquistó la triple corona al quedarse con la Ligue 1, la Copa de Francia y la Champions League. A nivel individual, Dembélé cerró el curso con números impactantes, liderando ofensivamente al equipo dirigido por Luis Enrique y siendo decisivo en los partidos más importantes del certamen europeo.

LEER MÁS: Santiago Montiel y un gol eterno: Independiente celebra el Premio Puskás 2025

El premio The Best, que se entrega desde 2016 tras la ruptura entre la FIFA y France Football, vuelve a ubicar a Dembélé en lo más alto del fútbol mundial, apenas tres meses después de haber obtenido también el Balón de Oro. De esta manera, el francés consolida su resurgir definitivo tras años marcados por lesiones y confirma su lugar entre las grandes figuras de la era actual.

Dembelé The Best PSG FIFA

Lo último

Santa Fe hará historia en el Mundial 2026 con cinco directores técnicos en los bancos

Santa Fe hará historia en el Mundial 2026 con cinco directores técnicos en los bancos

River y el mercado de pases: Marcelo Gallardo espera refuerzos y negocia sin cerrar

River y el mercado de pases: Marcelo Gallardo espera refuerzos y negocia sin cerrar

Boca evalúa a Gastón Hernández y aguarda definiciones en San Lorenzo

Boca evalúa a Gastón Hernández y aguarda definiciones en San Lorenzo

Último Momento
Santa Fe hará historia en el Mundial 2026 con cinco directores técnicos en los bancos

Santa Fe hará historia en el Mundial 2026 con cinco directores técnicos en los bancos

River y el mercado de pases: Marcelo Gallardo espera refuerzos y negocia sin cerrar

River y el mercado de pases: Marcelo Gallardo espera refuerzos y negocia sin cerrar

Boca evalúa a Gastón Hernández y aguarda definiciones en San Lorenzo

Boca evalúa a Gastón Hernández y aguarda definiciones en San Lorenzo

Santa Rosa superó a Kimberley en el Reposicionamiento A2 del Oficial

Santa Rosa superó a Kimberley en el Reposicionamiento A2 del Oficial

River acelera por Santino Andino y abre el diálogo con Godoy Cruz

River acelera por Santino Andino y abre el diálogo con Godoy Cruz

Ovación
Santa Fe hará historia en el Mundial 2026 con cinco directores técnicos en los bancos

Santa Fe hará historia en el Mundial 2026 con cinco directores técnicos en los bancos

Asoma el posible rival de Colón en el interzonal de la próxima Primera Nacional

Asoma el posible rival de Colón en el interzonal de la próxima Primera Nacional

Unión lanzó la renovación de plateas 2026 con cuotas sin interés

Unión lanzó la renovación de plateas 2026 con cuotas sin interés

Colón acordó con Seguridad: se libera la Tribuna Norte y sigue el control en la Sur

Colón acordó con Seguridad: se libera la Tribuna Norte y sigue el control en la Sur

Colón mostró las primeras postales de la pretemporada al mando de Medrán

Colón mostró las primeras postales de la pretemporada al mando de Medrán

Policiales
Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable