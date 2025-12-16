Unión lanzó la renovación de plateas 2026 con cuotas sin interés

Unión puso en marcha la renovación de plateas y palcos para la temporada 2026, con beneficios de financiación y plazo abierto hasta el 21 de diciembre de 2025.

Unión comenzó a jugar un partido clave fuera del campo, pero con el mismo objetivo de siempre: asegurar el acompañamiento de su gente . A través de sus redes oficiales, el club anunció el inicio del proceso de renovación de plateas y palcos para la temporada 2026, una etapa fundamental en la planificación institucional y deportiva.

La propuesta, pensada para socios e hinchas, ya está en vigencia y se extenderá hasta el 21 de diciembre de 2025 , con condiciones especiales de financiación que buscan facilitar el acceso y garantizar la continuidad del público tatengue en el estadio.

¡RENOVACIÓN DE PLATEAS PARA EL 2026!

¡Asegurá tu lugar para el año que viene con hasta 12 cuotas sin interés!

Válido hasta el 21/12/25



12 Cuotas sin interés con Banco Bica

6 Cuotas sin interés con todas las tarjetas de crédito pic.twitter.com/Ock0uezp3g — Club Atlético Unión (@clubaunion) December 15, 2025

Beneficios y plazos para asegurar el lugar en Unión

Desde la institución rojiblanca confirmaron que la renovación podrá realizarse con hasta 12 cuotas sin interés con Banco Bica, además de la alternativa de 6 cuotas sin interés con todas las tarjetas de crédito. Una medida que apunta a sostener el vínculo con los abonados y ofrecer previsibilidad económica de cara al próximo año.

El club remarcó la importancia de completar el trámite dentro del plazo establecido, ya que de ese modo los plateístas podrán conservar su ubicación habitual y acceder a los beneficios vigentes. Pasada la fecha límite, esos lugares podrían quedar liberados.

En Unión entienden que el respaldo desde las tribunas es parte del funcionamiento del equipo, un factor que potencia el rendimiento colectivo y refuerza la identidad del 15 de Abril. Por eso, la renovación de plateas no es solo una cuestión administrativa: es también una señal de pertenencia y compromiso con el proyecto deportivo.