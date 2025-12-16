Uno Santa Fe | Ovación | Colón

Colón y República del Oeste definen el campeón de la A2 del Oficial

Colón (SF) y República del Oeste se enfrentarán desde las 21.30, en el Roque Otrino, para definir al nuevo campeón de la A2 del Torneo Oficial.

16 de diciembre 2025 · 11:01hs
Este martes 16, a partir de las 21.30, Colón recibirá a República del Oeste en el Roque Otrino, en la final única para definir el campeón del Torneo Oficial A2.

El recorrido de Colón y República del Oeste

Colón terminó segundo en la fase regular, producto de 16 victorias y 4 derrotas. Convirtió 1601 puntos y recibió 1422.

En semifinales, el equipo de Fernando Quintana barrió a Regatas Coronda: lo batió 61-51 en el Roque Otrino y logró el ascenso al imponerse 59-50 en El Palomar.

República del Oeste finalizó cuarto en la fase regular, producto de 14 éxitos y 6 reveses. Anotó 1404 puntos y recibió 1215.

En semifinales dejó en el camino 2-0 a Alumni (LP) para plasmar su regreso a la elite.Festejó 68-56 en Laguna Paiva y lo doblegó 61-57 en el Malvinas Argentinas.

Del Sel: "El sueño del hincha de Unión es un campeonato porque también lo logró Colón"

Los curiosos lugares que ocupan Colón y Unión en el ranking de la Conmebol

Colón hizo oficial la llegada de su primer refuerzo

Colón apunta a la pretemporada y se perfila para jugar la Serie Río de la Plata

Aguinaldo para estatales: ya está el cronograma de pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario

Una familia santafesina destina más del 35 por ciento de sus ingresos a servicios básicos y salud

Flamengo va por un récord histórico ante el PSG en la Copa Intercontinental

Aguinaldo para estatales: ya está el cronograma de pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario

Una familia santafesina destina más del 35 por ciento de sus ingresos a servicios básicos y salud

Flamengo va por un récord histórico ante el PSG en la Copa Intercontinental

The Best 2025: Donnarumma destronó a Dibu Martínez

Santiago Montiel de Independiente ganó el Premio Puskás con un gol inolvidable

Colón aún debe resolver la situación de varios referentes del plantel

Pulga Rodríguez, entre la salida de Colón y el rumor que divide Tucumán: "Gusta mucho"

Colón y República del Oeste definen el campeón de la A2 del Oficial

¿Colón tiene en carpeta a un destacado delantero de la categoría?

Los curiosos lugares que ocupan Colón y Unión en el ranking de la Conmebol

Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"