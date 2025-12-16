Colón y República del Oeste definen el campeón de la A2 del Oficial

Colón (SF) y República del Oeste se enfrentarán desde las 21.30, en el Roque Otrino, para definir al nuevo campeón de la A2 del Torneo Oficial.

Colón terminó segundo en la fase regular, producto de 16 victorias y 4 derrotas. Convirtió 1601 puntos y recibió 1422.

En semifinales, el equipo de Fernando Quintana barrió a Regatas Coronda: lo batió 61-51 en el Roque Otrino y logró el ascenso al imponerse 59-50 en El Palomar.

República del Oeste finalizó cuarto en la fase regular, producto de 14 éxitos y 6 reveses. Anotó 1404 puntos y recibió 1215.

En semifinales dejó en el camino 2-0 a Alumni (LP) para plasmar su regreso a la elite.Festejó 68-56 en Laguna Paiva y lo doblegó 61-57 en el Malvinas Argentinas.